Ρίγες χρωματιστές: Η Κιμ Κατράλ με το pride rainbow dress του Βασίλη Ζούλια

H πρωταγωνίστρια της νέας σειράς του Netflix «Glamorous», που εστιάζει στους κόσμους των καλλυντικών και της queer κοινότητας στη Νέα Υόρκη, Κιμ Κατράλ, τίμησε τον «μήνα υπερηφάνειας» με μια ειδική, συμβολική ανάρτηση. Η 66χρονη ηθοποιός που το ευρύτερο κοινό γνώρισε ως sexy Σαμάνθα στο αξεπέραστο σήριαλ Sex &the City, πόζαρε στο Instagram με ένα χαρακτηριστικό, στενό φόρεμα του Ελληνα σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια. Εχει πολύχρωμες, φαρδιές ρίγες, σε pencil γραμμή και από satin rasmir ύφασμα. Επιπλέον, συνέδεσε την χαρούμενη εμφάνισή της με τις ταυτόχρονες πρεμιέρες του «Glamorous» και του «And just Like That» στην τηλεόραση.