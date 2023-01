Βασίλης Ζούλιας: «Ετοιμάζουμε στην Πάτρα κάτι που θα συζητιέται για χρόνια»

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΝOΜΑΤOΣ ΣΑΣ, ΗΤΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚH Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΕΙΡΆ ΤΟΥ NETFLIX, EMILY IN PARIS;

Βεβαίως. Αδιαμφισβήτητα. Αλλαξε η πορεία του brand, μπήκε το όνομά μου στον παγκόσμιο χάρτη. Σκεφτείτε πως η πρωταγωνίστρια φόρεσε 5 outfits και πρώτη φορά συμβαίνει να επιλέγονται τόσα. Μάλιστα στείλαμε 25 κομμάτια γιατί δεν ήξεραν τι να διαλέξουν, ήταν τόσο ωραία που δεν μπορούσαν να τους αντισταθούν. Αυτά τα ρούχα δεν τα είδαν μόνο απλοί τηλεθεατές αλλά τα είδαν και κορίτσια που η μόδα είναι η ζωή τους. Εκτοτε, η επιτυχία φαίνεται στο ταμείο, πάντα εκεί φαίνονται όλα. Προσεγγίσαμε μικρότερες ηλικίες και διευρύνθηκε το κοινό μας στην Ελλάδα, αλλά πια έχουμε και πελατολόγιο που μας ακολουθεί πιστά από το εξωτερικό. Μετά την συλλογή της Emily, ήθελαν και τα χειμωνιάτικα, οπότε υπάρχει συνέχεια στη ζήτηση. Από τους ξένους, το 70% προέρχεται από Αμερική και ειδικότερα από Καλιφόρνια.

ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ;

Συγχώρεση και Αγάπη. Κανείς να μην κρατάει τίποτα μέσα του.

Who is Who

Από τις πλέον σεβαστές και αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της greek fashion σήμερα, ο Βασίλης Ζούλιας έχει συνδέσει το ομώνυμο label με τους όρους αρχοντιά και φινέτσα παλαιάς κοπής. Λατρεύει το vintage βεστιάριο των fifties & sixties, τις παλιές ντίβες του σινεμά και τα glam σαλόνια της old Athens. Οι δημιουργίες του έχουν καθιερώσει μια εμβληματική «σχολή» ένδυσης που ξεπερνάει περιστασιακές τάσεις, καθώς επιμένει ότι η μόδα αλλάζει γρήγορα ενώ το στυλ παραμένει. Vassilis Zoulias- Fairytale World of Timeless Elegance η επωνυμία που τον αντιπρο[1]σωπεύει σε καταστήματα και διαδίκτυο. Η ζωή του δεν ήταν διόλου εύκολη, ήταν όμως μυθιστορηματική. Και όταν αναφέρεται στην ταραχώδη πορεία του δεν «μασάει» τα λόγια του. Το παιδάκι που μεγάλωσε σε Μήλο και Ανδρο αποζητώντας τη ζεστασιά της οικογένειας και εξελίχθηκε σε περιζήτητο στυλίστα τις ένδοξες εποχές του περιοδικού «Γυναίκα», αγωνίστηκε να ξεπεράσει τις εξαρτήσεις του από ναρκωτικά και αλκοόλ αλλά και να συγκρατήσει τις αυτοκτονικές του τάσεις. «Έκανα απόπειρες αυτοκτονίας τις οποίες μπορείς να τις πεις και απόπειρες προσοχής. Το «sex and drugs and rock ‘n’ roll» το βίωσα σε όλο του το μεγαλείο το ‘80» έχει ομολογήσει δημοσίως. Στις μέρες μας, ο κ. Ζούλιας βλέπει τα ρούχα του να ομορφαίνουν το κόκκινο χαλί στο Χόλιγουντ και να ντύνουν τη δημοφιλή «Emily in Paris» του Netflix. Δυο δεκαετίες από τη στιγμή που γεννήθηκε το δικό του brand και μας συστήθηκε ως designer, κάθε show του ανακηρύσσεται κορυφαίo γεγονός της αθηναικής εβδομάδας μόδας, με τις εγχώριες celebrities να αδημονούν να φορέσουν κάτι δικό του σε ποικίλες περιστάσεις. O ίδιος καλεί τις γυναίκες να μην επηρεάζονται από τον τρόπο που ντύνονται οι αμερικανίδες τραγουδίστριες και να εκτιμούν το αυθεντικό, προσωπικό στυλ. Μάλιστα θυμίζει στις πατρινές πως μια συμπατριώτισσά τους, η μοναδικά stylish Αμαλία Μεγαπάνου «έσβησε» τη Τζάκι Ωνάση, την πιο κομψή γυναίκα του κόσμου τότε, με φόρεμα του Jean Dessès μέσα στο Λευκό Οίκο.