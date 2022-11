Μάγεψε o Zoulias με neon colors και special guests με συγγενείς τους στην πασαρέλα

Καθηλωτικό και εκτυφλωτικό το Vassilis Zoulias show στο Ωδείο Αθηνών! Η collection «We are Family» ήταν αδιαμφισβήτητα η κορυφαία στιγμή της φετινής αθηναικής εβδομάδας μόδας, με λαμπερές, επώνυμες παρουσίες πάνω και κάτω από το catwalk. Οι εκρηκτικές μονοχρωμίες- φλούο, πορτοκαλί, πράσινο, φούξια- τα μεγάλα άνθινα μοτίβα και τα ασπρόμαυρα pie de poule αλλά και πουά ή λεοπάρ ανανέωσαν τις αγαπημένες new vintage σιλουέτες του διεθνούς φήμης designer αλλά δοκιμάστηκαν και σε παιχνιδιάρικα μίνι ή σορτς. Τα αγαπημένα cocktail dresses και τα νοσταλγικά πανοφώρια ήταν πάλι εδώ μαζί με cape dresses και φινετσάτα, κοσμοπολίτικα χιτώνια. Ο Περικλής Κονδυλάτος στόλισε τα look με τα ευφάνταστα κοσμήματά του από plexiglass σε διάφορα χρώματα με βασικό στοιχείο το «μάτι» ενώ τα παπούτσια ήταν της εταιρείας Sante.

Εμφανίστηκαν ως special guests η Βίκυ Καγιά με τη μητέρα της Αλεξάνδρα, η Χριστίνα Πολίτη με τη μητέρα της Υακίνθη Καραβίτη, η Ναταλία Δραγούμη με την κόρη της Κλειώ Ρόμπερτς, η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τη μικρή Ροζαλία, η Τζένη Οικονόμου-Ρίζου με την κόρη της Νάταλι, η Φαίη Μπέη με την κόρη της, οι αδελφές Άννα και Τέα Πρέλεβιτς, Δωροθέα και Αλεξάνδρα Μερκούρη, καθώς και ο Σπύρος Πώρος με την κόρη του Ηρώ. Σόλο εμφανίσεις σε μεγάλες ομορφιές έκαναν Τζίνα Αλιμόνου, Εβελιν Καζατζόγλου και Ελενα Γαλύφα. Από τα μοντέλα ξεχώρισαν επίσης η μούσα του Ζούλια, Μυρτώ και η Αναστασία Περρράκη.

Τα έσοδα των εισιτηρίων θα διατεθούν για τους σκοπούς της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ. Πληθωρική ήταν η παρουσία των media και αναμεσά τους ξεχώρισε το δημοφιλές ξένο site, fashionweekonline.com. Μεταξύ των θεατών διακρίναμε τους Όλγα Κεφαλογιάννη, Λάκη Γαβαλά, Γιώργο Μέρλο, Μαίρη Φιξ, Καλλιόπη Καρβούνη, Σϊσσυ Φειδά, Ορσαλία Παρθένη, Γιώργο Καράμπελα, Λάουρα Ντε Νίγκρις, Δημήτρη Ντάσσιο, Μιχάλη Πάντο, Αλέξανδρο Λεμονή. Από τα μέρη μας δεν έλειψαν ο μετρ των δημοσίων σχέσεων και εκδηλώσεων Γιώργος Ντάβλας και η wedding designer Αννα Μαρία Ρογδάκη με την κόρη της Ντόρα.