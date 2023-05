«And Just Like That»: Πότε επιστρέφει η δεύτερη σεζόν και ποιες ανατροπές να περιμένουμε

Έρχεται η δεύτερη σεζόν του «And Just Like That» στις 22 Ιουνίου όπως ανακοίνωσε το HBO Max.

Έδωσε στη δημοσιότητα και την πρώτη αφίσα του νέου κύκλου επεισοδίων, με τις Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis και τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες γύρω από ένα τραπέζι.

Η Parker δεσπόζει στο κέντρο του με ένα φούξια φόρεμα με statement λουλούδι στο μπούστο, η Nixon ποζάρει με μοβ βελούδινο φόρεμα με halterneck μπούστο, ενώ η Davis έχει επιλέξει για την περίσταση ένα ροζ φόρεμα με τονισμένα μανίκια και λεπτή ζώνη στη μέση.

Με κοραλί μπλέιζερ και πολλά χρυσά δαχτυλίδια βλέπουμε τη Nicole Ari Parker, που υποδύεται τη Lisa Todd Wexley, η Karen Pittman φοράει ένα ριγέ τοπ, ενώ η Sarita Choudhury, σαμπανιζέ πουκαμίσα πίνοντας, τι άλλο, σαμπάνια. Στη νέα σεζόν έχουμε επίσης την επιστροφή της Sara Ramirez, την οποία γνωρίσαμε στο ρόλο της Che Diaz με τον οποίο το «And Just Like That» εκπροσωπεί την LGBTQ+ κοινότητα.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο John Corbett επιστρέφει στο ρόλο ενός ακόμα μεγάλου έρωτα της Carrie, του Aidan Shaw. Σε κάθε περίπτωση, όπως σχολίασε και η Parker σε νέα ανάρτηση: «Ό,τι κι αν σου φέρει η ζωή, μπορείς πάντα να βασίζεσαι στις πιο στενές φίλες σου».