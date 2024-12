Τι θα συμβεί αν πληκτρολογήσεις «All I want for Christmas is you» στο Google

Αν τα Χριστούγεννα έπρεπε να διαλέξουμε ένα τραγούδι, αυτό θα ήταν αναμφίβολα το «All Ι want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ.

Πρόκειται για την απόλυτη γιορτινή μελωδία και δικαίως έχει στέψει την Μαράια Κάρεϊ «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Είναι, με λίγα λόγια, ο ύμνος των γιορτών, που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ακόμη και η Google συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή, προσθέτοντας μια festive πινελιά στην εμπειρία του χρήστη κάθε φορά που πληκτρολογεί τις λέξεις «All Ι want for Christmas is you» και «Mariah Carey» στη μηχανή αναζήτησης.

Είτε πληκτρολογήσετε το όνομα της τραγουδίστριας είτε το ίδιο το τραγούδι στην αναζήτηση της Google στον υπολογιστή ή στο κινητό, θα δείτε νιφάδες χιονιού να πέφτουν στην οθόνη προς τιμήν της πιο όμορφης εποχής του χρόνου.

Εάν δεν βλέπετε το κινούμενο σχέδιο, κάντε κύλιση προς τα κάτω και αναζητήστε ένα γαλαζοπράσινο κουμπί με ένα εικονίδιο νιφάδας χιονιού πάνω του.