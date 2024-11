Η Μαράια Κάρεϊ δίνει το σύνθημα της έναρξης της εορταστικής περιόδου

Από το Χάιλαντ της Καλιφόρνιας, στις 6 Νοεμβρίου, η Μαράια Κάρεϊ θα ξεκινήσει την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της «Mariah Carey’s Christmas Time».

Φέτος η τραγουδίστρια γιορτάζει την 30η επέτειο του άλμπουμ της, «Merry Christmas», το οποίο περιλαμβάνει το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You» που έγραψε σε περίπου 15 λεπτά μαζί με τον Γουόλτερ Αφανασίεφ (Walter Afanasieff), σύμφωνα με το People.