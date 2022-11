Μαράια Κάρει: Και επίσημα δεν είναι «Βασίλισσα των Χριστουγέννων»

Η αίτηση της τραγουδίστριας του "All I Want for Christmas Is You" να κατοχυρώσει νομικά τον τίτλο απορρίφθηκε aπό το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, μολονότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έχει γίνει συνώνυμη με την εορταστική περίοδο από την κυκλοφορία του κομματιού της “All I Want for Christmas Is You” το 1994.

H εταιρεία της Kάρεϊ Lotion LLC υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση εμπορικού σήματος πέρυσι (σ.σ Last Chrstmas...) αλλά μια άλλη τραγουδίστρια, η Ελίζαμπεθ Τσαν, άσκησε προσφυγή τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να της στερήσει τον τίτλο.