Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο

Ένα ακόμη επίμαχο περιστατικό επί σκηνής είχε η Ιουλία Καλλιμάνη, δύο μήνες μετά τη χυδαία μαντινάδα που της αφιέρωσαν σε live εμφάνισή της.

Αυτή τη φορά η δημοφιλής τραγουδίστρια δέχτηκε μια «βροχή» από λουλούδια σε νυχτερινό κέντρο στην Κρήτη. Ωστόσο, το γεγονός που φάνηκε να την εκνευρίζει είναι ότι τα συγκεκριμένα λουλούδια πετάχτηκαν στο πρόσωπό της μαζί με μια μικρή ποσότητα νερού από κάποιον θαμώνα που καθόταν σε τραπέζι μπροστά στη σκηνή.

Η Ιουλία Καλλιμάνη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της, και αφού σκούπισε το πρόσωπό της, πλησίασε τον πελάτη ζητώντας του τον λόγο για την απερίσκεπτη πράξη του. Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους θαμώνες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media.