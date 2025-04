Η εξομολόγηση της 73χρονης ηθοποιού Αντζέλικα Χιούστον για τη μάχη της με τον καρκίνο

Η Αντζέλικα Χιούστον είναι κόρη του βραβευμένου με Όσκαρ Αμερικανού σκηνοθέτη John Huston (1906-1987) και εγγονή του τιμημένου με Όσκαρ ηθοποιού ηθοποιό Γουόλτερ Χιούστον (1883-1950). Γεννημένη στις 8 Ιουλίου 1951 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια η Αντζέλικα Χιούστον κέρδισε για την ερμηνεία της στη ταινία του 1985 "Η Τιμή των Πρίτζι -Prizzi's Honor" σε σκηνοθεσία του πατέρα της Τζων Χιούστον, το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου. Στο φιλμ συμπρωταγωνίστησε με τον Τζακ Νίκολσον με τον οποίο και είχε ερωτικό δεσμό τότε, και την Κάθλιν Τέρνερ.

Προτάθηκε για Όσκαρ & για το «Εχθροί, μια Ιστορία Αγάπης - Enemies, a Love Story», το 1989 και για το φιλμ του Στίβεν Φρίαρς «Οι Κλέφτες -The Grifters» το 1990. Aνεπανάληπτη έχει μείνει η ερμηνεία της ως Μορτίσια Άνταμς -Morticia Addams στις επιτυχημένες ταινίες “Οικογένεια Άνταμς -The Addams Family”, το 1991 και «Addams Family Values», το 1993 σε σκηνοθεσία του Μπάρι Σόνενφελντ, λαμβάνοντας υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και για τα δύο.

Έχει συχνά συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Γουές Άντερσον, σε ταινίες του όπως «Οικογένεια Τενεμπάουμ -The Royal Tenenbaus», το 2001 και «Υδάτινες ιστορίες -The Life Aquatic with Steve Zissou», το 2004.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ