Οι ρομαντικές κωμωδίες που δεν βαριόμαστε να βλέπουμε ξανά και ξανά

Notting Hill

Πρόκειται για μια ταινία όπου «ένα κορίτσι στέκεται μπροστά από ένα αγόρι και του ζητάει να την αγαπήσει», με τη διαφορά ότι το κορίτσι είναι μια σταρ του Χόλιγουντ και το αγόρι ένας ταπεινός βιβλιοπώλης στο Notting Hill. Τα καλύτερα έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις, ήθελαν να μας πουν ο σκηνοθέτης Roger Michell και ο σεναριογράφος Richard Curtis, κι όταν λέμε τα καλύτερα εννοούμε το υπέροχο ντουέτο των Julia Roberts και Hugh Grant. Και τα σπίτια στο Notting Hill, βεβαίως.

Pretty Woman

H Julia Roberts είναι μια σεξεργάτρια που ποτέ δε φιλάει στο στόμα τους πελάτες της. Αυτό, βέβαια, μέχρι που εμφανίζεται στο δρόμο της ως πελάτης ο Richard Gere. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν, στη σκηνή με τη μπανιέρα, το walkman και τους πάρα πολλούς αφρούς, το τελικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε χάρη σε ένα μπουκάλι υγρό πιάτων. Ναι, η Roberts έκατσε και μούλιασε μέσα σε αυτό, διότι με κανονικό αφρόλουτρο, τέτοιο πλούσιο οπτικό εφέ δεν έχεις.

Clueless

H Alicia Silverstone είναι μια μαθήτρια λυκείου με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης τη μόδα και τα προξενιά – καλή ώρα όπως η λογοτεχνική Emma της Jane Austen (απλά χωρίς τη μόδα). Μια από τις καλύτερες ρομαντικές κωμωδίες των 90s, για να μην πούμε μια από τις καλύτερες από τη στιγμή που δημιουργήθηκε αυτό το είδος ταινιών, απολαμβάνεται από την αρχή μέχρι το τέλος πάντα σαν να είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε, με τη διαφορά ότι τώρα μπορεί να αναφωνούμε «αυτό που φοράει η κοπέλα το πήρα προχτές, ολόιδιο, κοίτα να δεις που δεν πρέπει να πετάμε τίποτα».

How to Lose a Guy in Ten Days

Η Kate Hudson και ο Matthew McConaughey ξεκινούν να βγαίνουν ραντεβού, με την πρώτη να συμπεριφέρεται όσο πιο εκνευριστικά γίνεται και τον δεύτερο να μην της χαλάει κανένα χατίρι. Κι όλα αυτά, επειδή εκείνη κάνει την έρευνά της για ένα άρθρο κι εκείνος έχει βάλει ένα στοίχημα πως θα την κάνει να τον ερωτευτεί. Είναι η ταινία που μας έκανε να εμπεδώσουμε την ατάκα «δε μπορείς να χάσεις αυτό που δεν είχες ποτέ». Σοφά λόγια, δε βλέπω να σημειώνετε.

My Best Friend’s Wedding

Ας είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς την Julia Roberts το genre των ρομαντικών κωμωδιών δε θα ήταν όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Εννοείται, λοιπόν, πως πρωταγωνιστεί και σε αυτή την ταινία, υποδυόμενη μια κριτικό φαγητού που συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένη με τον καλύτερό της φίλο, τη χειρότερη στιγμή, δηλαδή όταν εκείνος ετοιμάζεται να παντρευτεί την Cameron Diaz. Θα κάνει ό,τι μπορεί να χαλάσει το γάμο; Θα το κάνει. Θα έρθει ο Rupert Everett στο μεταξύ να τα κάνει όλα ακόμα πιο αστεία; Θα έρθει. Θα την ξαναδούμε για 100ή φορά; Forever and ever, που λέει και το χαρακτηριστικό της τραγούδι.

Bridget Jones’s Diary

Να είχε φανταστεί, άραγε, ποτέ η Jane Austen πως το λογοτεχνικό της έργο θα ήταν έμπνευση για τόσες ρομαντικές κωμωδίες στο μέλλον; Τέλος πάντων, κινηματογράφο δεν είχαν τότε, να το είχε φανταστεί για το θέατρο, έστω; Η Renée Zellweger και ο Colin Firth πρωταγωνιστούν σε μια από τις καλύτερες διασκευές του βιβλίου Περηφάνεια και Προκατάληψη, η οποία έχει μεν ένα χριστουγεννιάτικο touch, αλλά τίποτα ποτέ δε μας εμπόδισε να δούμε μια αγαπημένη rom com μέσα στο κατακαλόκαιρο.