Οι Raining Pleasure επανανωθηκαν και πάνε φεστιβάλ Αθηνών

Το πιο επιτυχημένο ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα των τελευταίων δεκαετιών, οι Raining Pleasure έχουν διαγράψει ξεχωριστή πορεία στην εγχώρια μουσική σκηνή.

Μετά από μια περίοδο αποχής από την ενεργό δράση, ο frontman Vassilikos, ο X-Jeremy στις κιθάρες και ο Jay στα τύμπανα ανακοίνωσαν το 2024 την επανασύνδεσή τους και επιστρέφουν για να μας θυμίσουν τα τραγούδια που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα κορυφαία μουσικά σύνολα της ελληνικής ποπ και εναλλακτικής ροκ.

Η μπάντα από την Πάτρα προκάλεσε αμέσως αίσθηση με τον πρώτο δίσκο της (Memory Comes Back, 1996). Ακολούθησαν ακόμη 5 άλμπουμ, που έχουν πουλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα και απέσπασαν εγκωμιαστικές κριτικές στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Κομμάτια όπως το Capricorn, το Fake και το Love Me, Love Me, Love Me έχουν αφήσει ανεξίτηλο το μουσικό στίγμα του γκρουπ και ακούγονται μέχρι σήμερα, ενώ αξέχαστη στιγμή στη διαδρομή τους που ήταν το Reflections (2004), η αισθαντική διασκευή του θρυλικού δίσκου του Μάνου Χατζιδάκι που εδραίωσε τη σχέση τους με το ελληνικό κοινό.