Τηλεθέαση (30/3): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στην prime time

Στη «μάχη» της τηλεθέασης ρίχτηκαν τα κανάλια στην prime time ζώνη της Κυριακής (30/3).

Τι επέλεξαν όμως, να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές;

Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε η «Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησαν η ελληνική ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια» και η ελληνική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα», με την «Γη της Ελιάς» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη η ελληνική ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 19,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 11,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ 9,5%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 9,1%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 8,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – WAR OF THE WORLDS 6,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – NOW YOU SEE ME 2 5,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 5,2%

LATE NIGHT

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 10,8%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ 7,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – KUNG FU YOGA 6,7%

AFTER DARK 5,6%

MONOBALA 5,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΓΥΝΗ ΝΑ ΦΟΒΗΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ 12%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 10,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 10,1%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 8,9%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – WAR OF THE WORLDS 8,2%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – NOW YOU SEE ME 2 6,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 5,2%

LATE NIGHT

Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ 8,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΟ ΒΑΠΟΡΑΚΙ 8,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – KUNG FU YOGA 7,7%

MONOBALA 6,3%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 5,4%

AFTER DARK 5,2%