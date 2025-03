Τηλεθέαση: Ποιες σειρές ξεχώρισαν στην prime time την Πέμπτη

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη (27/3) την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε ο «Άγιος Έρωτας», ενώ ακολούθησαν η «Γη της Ελιάς» και το «Grand Hotel».

Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «MasterChef», με τον «Άγιο Έρωτα» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Έχω Παιδιά (Ε)».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 19%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 18%

GRAND HOTEL 15,4%

MASTERCHEF 14,6%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 8,4%

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΓΑΠΗ 8,1%

THE ROADSHOW 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 11 4,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT 3,5%

LATE NIGHT

ΤΑΜΠΟΥ 12,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE MISFITS 11,2%

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ 10,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΗ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣ ΤΗ ΜΕΡΑ 7,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ 5,3%

REAL DETECTIVE 5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

MASTERCHEF 17%

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 14,9%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 11,6%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 11,3%

GRAND HOTEL 11%

ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΓΑΠΗ 9,4%

THE ROADSHOW 7,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 11 5,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT 4,2%

LATE NIGHT

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE MISFITS 12,1%

ΤΑΜΠΟΥ 8,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ 7,8%

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ 7,1%

REAL DETECTIVE 6,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΗ ΜΟΥ ΧΑΛΑΣ ΤΗ ΜΕΡΑ 4,8%