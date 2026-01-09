Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και το ξέσπασμα

Ο Χρήστος Πολίτης που πέθανε σε ηλικία 83 ετών ακολούθησε τον δικό του δρόμο στην υποκριτική.

Καταξιώθηκε, έγινε γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα μέσα από τις ερμηνείες του, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να απομονωθεί και να γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή του. Όπως είχε αναφέρει σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του, το 2022, δεν κράτησε επαφές με συναδέλφους του από τη «Λάμψη» και δεν είχε δεχτεί καμία πρόταση για συνεργασία.

Μέσα από τα λόγια του, ο Χρήστος Πολίτης έβγαζε πίκρα και οργή, για την τροπή που είχε πάρει η ζωή του. Χαρακτήριζε «άθλια» την πραγματικότητα που ζούσε και το 2022 διαβεβαίωνε τους δημοσιογράφους πως η απόφασή του να αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, ήταν οριστική. Ποτέ δεν θέλησε να επεκταθεί και να μιλήσει ονομαστικά. Ορισμένοι από όσους τον γνώριζαν καλά, μιλούσαν πάντως για δικαιολογημένα παράπονα, αφού όπως έλεγαν, δεν έλαβε τη στήριξη που έπρεπε και του αναλογούσε μετά τη «Λάμψη».

Ο Χρήστος Πολίτης εδώ και πολλά χρόνια είχε εξαφανιστεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε απομονωμένος στο σπίτι του στο Πόρτο Ράφτη. «Ήταν μια επιλογή του Χρήστου η απομόνωση. Επέλεξε τη μοναχικότητα και τον καταλαβαίνω απολύτως. Αποζητούσε τη μοναχικότητα και το μυαλό του και η ψυχή του» είχε δηλώσει η στενή φίλη του, Κάτια Δανδουλάκη πριν από κάποια χρόνια.

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής, πικραμένος από τη συμπεριφορά των ανθρώπων του καλλιτεχνικού κόσμου, θεώρησε ότι δεν εισέπραξε τον σεβασμό που του άξιζε και έφυγε αρχικά εκτός Αθηνών. Αντιλαμβανόμενος ότι κάποια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν κατέφυγε στη συνέχεια στο ησυχαστήριό του, βγάζοντας από τη ζωή του, τους «τοξικούς» ανθρώπους.

«Δεν έχω κρατήσει με κανέναν επαφή από την «Λάμψη». Έχω αποχωρήσει από τη δημόσια ζωή, η πραγματικότητα που ζούμε είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά. Δεν έχω κρατήσει επαφές με κανέναν συνάδελφό μου από τη Λάμψη. Έχω αποχωρήσει, γενικά από την καλλιτεχνική ζωή, από τη δημόσια ζωή, από τα πάντα. Η πραγματικότητα που ζούμε για εμένα είναι άθλια και δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά», είχε τονίσει ο Χρήστος Πολίτης σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες το 2022.

Ο Χρήστος Πολίτης είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση, πριν απομονωθεί ξανά, το καλοκαίρι του 2023 στην Απονομή Βραβείων Ίρις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.