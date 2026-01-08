Τζένιφερ Λόρενς για Έμα Στόουν: Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, είπε μετά τις υποψηφιότητες για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών

Μία ακόμα υποψηφιότητα στη μακριά λίστα της πρόσθεσε η Έμα Στόουν, αφού είναι υποψήφια στα Βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών SAG-AFTRA για την ερμηνεία της στην ταινία Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου.

Από την άλλη, η Τζένιφερ Λόρενς δεν κατάφερε με τη συμμετοχή της στο φιλμ Die My Love να συμπεριληφθεί στους υποψηφίους.

Μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, η Λόρενς μοιράστηκε το μήνυμα που έστειλε στην Στόουν. «Είμαστε σε ομαδικό chat και εκείνη πήρε σήμερα υποψηφιότητα για SAG κι εγώ όχι», είπε σε συνέντευξή σε podcast του 92NY, το βράδυ της Τετάρτης. «Έγραψα “ΤΙΙΙ;!” και όλοι οι φίλοι της έγραφαν “Συγχαρητήρια Έμα”, και εγώ απλώς έβαλα μια θλιμμένη φατσούλα», πρόσθεσε.

«Κάθε φορά που προσπαθεί να μιλήσει σήμερα, της λέω “Γιατί δεν λες συγγνώμη;”», συμπλήρωσε γελώντας. «Με κερδίζει εδώ και δεκαετίες, αλλά είναι τιμή μου», κατέληξε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η Έμα Στόουν έλαβε υποψηφιότητα SAG για την ερμηνεία της στο Bugonia, το σκοτεινά κωμικό sci-fi δράμα του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ η τελευταία ταινία της Λόρενς, Die My Love —ένα ψυχολογικό δράμα βασισμένο στο μυθιστόρημα της Αριάνα Χάρβιτς— δεν συμπεριλήφθηκε στις υποψηφιότητες που ανακοίνωσε το Σωματείο Ηθοποιών. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια συζήτηση γύρω από τις δύο σταρ, οι οποίες συγκρίνονται συχνά μεταξύ τους στις περιόδους των βραβείων την τελευταία δεκαετία.

Παρ’ όλα αυτά, η Λόρενς και η Στόουν σπάνια έχουν υπάρξει συνυποψήφιες στην ίδια κατηγορία. Αν και οι δύο καθιερώθηκαν ως πρωταγωνίστριες στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και κέρδισαν Όσκαρ σε νεαρή ηλικία, οι υποψηφιότητές τους συνήθως έπεφταν σε διαφορετικές χρονιές ή κατηγορίες. Η Λόρενς κέρδισε το Όσκαρ για το Silver Linings Playbook το 2013, ενώ η Στόουν κατέκτησε αργότερα το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το μιούζικαλ La La Land το 2017.