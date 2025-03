ΗΝΙΟΧΟΣ 2025: Βουτιές που «κόβουν την ανάσα» στο φαράγγι του Βουραϊκού

H άσκηση χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης, 24 – 30 Μαρτίου 2025

Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης: 31 Μαρτίου – 11 Απριλίου 2025

Φάση 3: Φάση Αναδίπλωσης: 11 – 13 Απριλίου 2025

SPOTTERS DAY: 7 Απριλίου 2025

HOT WASH UP: 10 Απριλίου 2025

Προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) – το “Top Gun” της Πολεμικής Αεροπορίας, επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), όπως:

Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA)

Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA)

Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations

Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air

Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

Αποστολές Αναγνώρισης – Reconnaissance Missions (RECCE)

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR)

Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets (TST)

Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA)

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2025» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας

Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

πηγη enikos