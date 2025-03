Μπλούζες polo: Το απόλυτο μεταβατικό must have, με ανδρικές και ράγκπι επιρροές

Το label Miu Miu θεωρείται υπεύθυνο για αυτή τη νέα αγάπη της μόδας, όμως πλέον πάρα πολλά επιφανή σήματα λανσάρουν polo.

Όπως επισημαίνει το αμερικάνικο Marie Claire «Spring 2025 Is Calling for the Preppy Rugby Shirt Trend Revival». Μιλάμε για μπλούζες μακρυμάνικες και κοντομάνικες, ριγέ ή μονόχρωμες, εμπνευσμένες από τους αγώνες ράγκμπι και γενικότερα την ανδρική ντουλάπα.