Η Νταϊάνα Ρος εντυπωσίασε στην απονομή των Grammy: Μια εμφάνιση γεμάτη λάμψη και συγκίνηση

Η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός Νταϊάνα Ρος (Diana Ross) έκλεψε τις εντυπώσεις στην απονομή των 67ων μουσικών βραβείων Grammy - Grammy Awards, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμφάνιση.

Η θρυλική τραγουδίστρια που στις 26 Μαρτίου θα γίνει αισίως 81 ετών, ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το Βραβείο του Καλύτερου Τραγουδιού της Χρονιάς, με το κοινό να την υποδέχεται όρθιο, με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Για την περίσταση, η Ρος, ερμηνεύτρια υπέροχων κομματιών όπως «Endless love», «Ι’m Coming out», "Do You Know Where You're Going To", κ.α. επέλεξε μια εντυπωσιακή ολόλευκη δημιουργία του οίκου Dolce & Gabbana. Περιελάμβανε μία λευκή διάφανη κάπα και μία κεντημένη σε λευκό και ασημί ολόσωμη φόρμα που θύμιζε το εμβληματικό στυλ της την δεκαετία του '70.