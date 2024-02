Μία ξεχωριστή στιγμή στα 66α Γκράμμυ: Η θρυλική Τζόνι Μίτσελ για 1η φορά στη σκηνή των μουσικών βραβείων

Η Καναδή ερμηνεύτρια & τραγουδοποιός της φολκ, ποπ και τζαζ μουσικής Τζόνι Μίτσελ στα 80 της χρόνια σήμερα, ήταν πραγματικά συγκινητική και έδειξε να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. H Joni Mitchell τιμήθηκε με το Grammy for Best Folk Album - καλύτερου φολκ άλμπουμ για το 'Joni Mitchell at Newport (Live)' στα GRAMMYs 2024.

Στην δεκαετία του 1970 όπως είδαμε στην Wikipedia, η Μίτσελ άρχισε να πειραματίζεται αναμειγνύοντας φολκ και τζαζ. Ο δίσκος της «Blue» (1971) έφτασε το Νο. 15 στις λίστες των μεγαλύτερων πωλήσεων και ακολούθησαν οι δίσκοι «For the Roses» (Νο. 11 το 1972), «Court and Spark» (Νο. 2 το 1974), «Miles of Aisle»s (Νο. 2 το 1974), «The Hissing of Summer Lawns» (Νο. 4 το 1975) και «Hejira» (Νο. 11 το 1976). Την ίδια εποχή, η Μίτσελ εμφανίσθηκε σε συναυλίες παρέα με τον άλλο μεγάλο θρύλο, τον Μπομπ Ντίλαν αλλά και την τραγουδίστρια και ακτιβίστρια Τζόαν Μπαέζ.

Mε στοιχεία & από το ΑΠΕ