Grammy: Η εμφάνιση έκπληξη της Σελίν Ντιόν και το ρεκόρ της Τέιλορ Σουίφτ

Céline Dion stepped out at the 2024 Grammy Awards amid her ongoing health issues. The pop icon made a rare public appearance at the 66th annual Grammys by stepping out to present the final award of the night pic.twitter.com/lSlEK2WFAl

Taylor Swift acknowledges Lana Del Rey on stage during her ‘Album of the Year’ speech tonight #GRAMMYs pic.twitter.com/RWWydYv1sm

Οι νικητές των Grammy

Άλμπουμ της χρονιάς

Taylor Swift – Midnights ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Jon Batiste – World Music Radio

boygenius – The Record

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Καλύτερη ηχογράφηση

Miley Cyrus – Flowers – WINNER

Jon Batiste – Worship

boygenius – Not Strong Enough

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie: The Album

Victoria Monét – On My Mama

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

SZA – Kill Bill

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Victoria Monét – NIKHTRIA

Gracie Abrams

Fred again..

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

The War and Treaty

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Lana Del Rey – A&W

Taylor Swift – Anti-Hero

Jon Batiste – Butterfly

Dua Lipa – Dance the Night from Barbie

Miley Cyrus – Flowers

SZA – Kill Bill

Olivia Rodrigo – Vampire

Καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ

Taylor Swift – Midnights – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kelly Clarkson – Chemistry

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

Ed Sheeran – “-” (Subtract)

Καλύτερο R&B τραγούδι

SZA – Snooze – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Halle – Angel

Robert Glasper featuring SiR and Alex Isley – Back to Love

Coco Jones – ICU

Victoria Monét – On My Mama

Καλύτερο country άλμπουμ

Lainey Wilson – Bell Bottom Country – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Zach Bryan – Zach Bryan

Tyler Childers – Rustin’ in the Rain

Καλύτερη pop σόλο εμφάνιση

Miley Cyrus – Flowers – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Doja Cat – Paint the Town Red

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Καλύτερο progressive R&B άλμπουμ

SZA – SOS – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

6lack – Since I Have a Lover

Diddy – The Love Album: Off the Grid

Terrace Martin and James Fauntleroy – Nova

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Καλύτερη R&B εμφάνιση

Coco Jones – ICU – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Chris Brown – Summer Too Hot

Robert Glasper featuring SiR and Alex Isley – Back to Love

Victoria Monét – How Does It Make You Feel

SZA – Kill Bill

Καλύτερο folk άλμπουμ

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport (Live) – ΝΙΚΗΤΡΙΑ

Dom Flemons – Traveling Wildfire

The Milk Carton Kids – I Only See the Moon

Nickel Creek – Celebrants

Old Crow Medicine Show – Jubilee

Paul Simon – Seven Psalms

Rufus Wainwright – Folkocracy

Παραγωγός της χρονιάς

Jack Antonoff – ΝΙΚΗΤΗΣ

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Καλύτερο pop ντουέτο

SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine – ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

Miley Cyrus featuring Brandi Carlile – Thousand Miles

Lana Del Rey featuring Jon Batiste – Candy Necklace

Labrinth featuring Billie Eilish – Never Felt So Alone

Taylor Swift featuring Ice Spice – Karma