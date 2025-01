Γιουσούφ Ντικέτς: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στη μικρή οθόνη- Eμφανίζεται σε διάσημη σειρά

"Διαπρέπει" και στον αθλητισμό και στην υποκριτική.

Ο Τούρκος αθλητής της σκοποβολής, Γιουσούφ Ντικέτς, συνεχίζει να τραβάει την προσοχή παγκοσμίως. Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, τώρα κάνει το ντεμπούτο του στην υποκριτική με τη διάσημη σειρά "The Day of the Jackal".

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ο Γιουσούφ Ντικέτς έγινε viral εξαιτίας της χαλαρής του στάσης κατά τη διάρκεια της βολής του. Σε αντίθεση με άλλους αθλητές που χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο Τούρκος έβαλε ένα απλό ζευγάρι ωτασπίδες, τα κανονικά του γυαλιά και έβαλε το χέρι στην τσέπη, γεγονός που τον έκανε να ξεχωρίσει και να γίνει θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δημοτικότητα του Ντικέτς τον οδήγησε σε έναν απροσδόκητο ρόλο στη σειρά "The Day of the Jackal", με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Έντι Ρέντμεϊν. Στο προωθητικό βίντεο της σειράς, ο Ντικέτς εμφανίζεται να στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, φορώντας μια μάσκα. Όταν την αφαιρεί, αποκαλύπτεται ότι πίσω από τη μάσκα βρίσκεται ο Έντι Ρέντμεϊν, ο οποίος υποδύεται έναν ειδικό στις μεταμφιέσεις και ελεύθερο σκοπευτή.