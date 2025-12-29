ΣΕΓΑΣ: Στήριξη στο βάδην με επικεφαλής τον Ναπ. Κεφαλόπουλο

Για πολλά χρόνο το βάδην ήταν το αγώνισμα του στίβου που έφερνε μεγάλες διακρίσεις, χωρίς ωστόσο να έχει την αναγνώριση που του αρμόζει από την ελληνική ομοσπονδία στίβου.

Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος και μπούμε στο 2026, η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ αποφάσισε για πρώτη φορά να στηρίξει το βάδην, τοποθετώντας μάλιστα επικεφαλής τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή.

Με πρωτοβουλία της προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα κλήθηκαν στα γραφεία της ομοσπονδίας οι προπονητές βάδην της Εθνικής ομάδας και εκεί του έγινε γνωστό δημιουργείται τομέας αποκλειστικά για το βάδην ενόψει μάλιστα και της επικείμενης ανάληψης από την Ελλάδα, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βάδην 2027.

Το παρόν στη συνάντηση εκτός από τον Ναπολέωντα Κεφαλόπουλο που αναλαμβάνει το ρόλο του επικεφαλής, έδωσαν και οι προπονητές του βάδην Δημήτρης Γεωργοπέτρης, Ηλίας Γκαραβέλας, Θανάσης Δεληγιάννης, Νίκος Κελεπούρης, Γρηγόρης Κοντός και Ντίνα Μπορνιβέλλι.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ: «Το νέο τμήμα βάδην θα έχει τη δική του λειτουργία και προπονητική κατεύθυνση, θα καταστρώνει το σχεδιασμό και θα θέτει τους στόχους. Στη συνέχεια, οι προπονητές όρισαν ως επικεφαλής του τμήματος, τον άνθρωπο ο οποίος θα διατηρεί την καθημερινή επαφή με τη διοίκηση, τον Ναπολέωντα Κεφαλόπουλο».

Ο κορυφαίος προπονητής βάδην, σημείωσε: «Με πρωτοβουλία της προέδρου, Σοφίας Σακοράφα, υλοποιείται ένα αίτημα ετών. Με συλλογική δουλειά θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Όλοι οι άνθρωποι του βάδην προχωράμε ενωμένοι σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Η ευθύνη είναι μεγάλη και ελπίζω όλοι να ανταποκριθούμε. Ευχαριστούμε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε».

