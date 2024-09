Τιμήθηκε η Nάταλι Πόρτμαν, ωραιότερη από ποτέ σε style Game of Thrones

Γοήτευσε στο φεστιβάλ αμερικανικού κινηματογράφου της Ντοβίλ, η 43χρονη star Νάταλι Πόρτμαν.

Η διάσημη ηθοποιός τιμήθηκε από το θεσμό και έδωσε το παρών ως Dior ambassador. To συγκεκριμένο φόρεμα παρέπεμπε σε κοστούμι εποχής. Λόγω του μικροσκοπικού αναστήματος της Πόρτμαν την μετέτρεπε σε goth, μεσαιωνική κουκλίτσα. Το ύφος θύμιζε την ταινία Mary Queen of Scots, ή τις σειρές Game of Thrones και Outlander.