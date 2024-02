Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 22 έως και 28/2/2024

«Το Χέρι της Θείας Δίκης - Red Right Hand»

To πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 22 έως και την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 έχει ως εξής:

"Εκεί που το Κακό Παραμονεύει - When Evil Lurks"

Παίζει η ταλαντούχα ηθοποιός Τζόντι Κόμερ του τηλεοπτικού "Killing Eve" και της κινηματογραφικής περιπέτειας εποχής «The Last Duel» του Ρίντλει Σκοτ.

"Ένα Τέλος και μια Αρχή - The End we Start from"

“Land of Bad - Εμπόλεμη Ζώνη”

Αίθουσα 5 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 19.50 και στις 22.10 καθημερινά

"Λατρεύω να σε Μισώ - Anyone but You"

Αισθηματική ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2023

Διάρκεια: 103 λεπτά.

Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλακ - Will Gluck.

Πρωταγωνιστούν οι: Σίντνεϊ Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Nτέρμοτ Μαλρόνεϊ, Bryan Brown, Rachel Griffiths, κ.α.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Μπέα και ο Μπεν μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Συμπτωματικά, βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία και αποφασίζουν να υποδυθούν το ζευγάρι.

Η κομεντί "Λατρεύω να σε μισώ - Anyone But You", με τον γοητευτικό Glen Powell που τον είδαμε στο «Top Gun Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ, με μικρό σχετικά κόστος παραγωγής, έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία και έχει φτάσει παγκοσμίως τα 190 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Στη χώρα μας σε 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 35.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Διανομή: Feelgood Entertainment.