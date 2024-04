Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 4 έως και 10 Απριλίου 2024

"Ο Πρώτος Οιωνός - The First Omen"

«Άγρια Νερά - Something in the Water»

Αίθουσα 3 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 20.00 και 22.30 καθημερινά πλην Δευτέρας,

Αίθουσα 1 στις 20.00 μόνο Δευτέρα & Τετάρτη και στις 22.30 μόνο τη Δευτέρα

«Γκοτζίλα x Κονγκ: Η Νέα Αυτοκρατορία - Godzilla x Kong: The New Empire»

Πρόκειται για σίκουελ του φιλμ «Godzilla vs. Kong» του 2021, και το 5ο φιλμ του MonsterVerse franchise της Legendary Pictures.

Η απόλυτη τερατομαχία λοιπόν συνεχίζεται. Η προηγούμενη ταινία του 2021 είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 470 εκατ. δολάρια.

Αυτήν τη φορά, τα γιγαντιαία πλάσματα Γκοτζίλα και Κονγκ έρχονται αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή κολοσσιαία απειλή, καθώς εξερευνάται η προέλευση των Τιτάνων και το μυστήριο πίσω από τη Νήσο του Κρανίου. Μία νέα περιπέτεια για τους φαν του είδους, που φέρνει τον παντοδύναμο Κονγκ και τον τρομαχτικό Γκοτζίλα αντιμέτωπους με μία κοινή άγνωστη απειλή που βάζει σε κίνδυνο την ύπαρξη τους και τη δική μας.

Σκηνοθέτης είναι και πάλι ο Άνταμ Γουίνγκαρντ και πρωταγωνιστές η Ρεμπέκα Χολ (Γκοτζίλα vs. Κονγκ, The Night House), ο Μπράιαν Ταϊρί Χένρι (Γκοτζίλα vs. Κονγκ, Bullet Train), και οι Νταν Στίβενς (Gaslit, Legion, Η πεντάμορφη και το τέρας), Κέιλι Χοτλ (Γκοτζίλα vs.Κονγκ), Άλεξ Φερνς (The Batman, Ένας οργισμένος άντρας εκδικείται, Τσέρνομπιλ) και Φάλα Τσεν (Irma Vep, Shang Chi και ο θρύλος των δέκα δαχτυλιδιών).

Το σενάριο έγραψαν οι Τέρι Ρόσιο (Γκοτζίλα vs. Κονγκ, Οι πειρατές της Καραϊβικής), Σάιμον Μπάρετ (Είσαι ο επόμενος) και Τζέρεμι Σλέιτερ (Moon Knight), βασισμένοι στον χαρακτήρα του Γκοτζίλα της TOHO Co., Ltd ενώ την παραγωγή ανέλαβαν οι Μέρι Πάρεντ, Άλεξ Γκαρσία, Έρικ Μακλάουντ, Τόμας Ταλ, Τζον Τζάσνι και Μπράιαν Ρότζερς.

Διάρκεια: 115 λεπτά.

Διανομή από την Tanweer.

Η ταινία την πρώτη εβδομάδα προβολής της ξεπέρασε παγκοσμίως τα 203 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας έκανε ξεκίνημα 14.500 εισιτηρίων.