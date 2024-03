Στις 4-4-2024 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Άρθουρ ο Βασιλιάς" με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ

Σύνοψη

Το φιλμ βασίζεται στο μπεστ σέλερ του Λίντνορντ με τίτλο Άρθουρ –Ο σκύλος που διέσχισε τη ζούγκλα για να βρει σπίτι (Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Finda Home). Μέσα σε 10 μέρες και σε 700 χιλιόμετρα, σφυρηλατείται ένας αδιάσπαστος δεσμός ανάμεσα στον επαγγελματία δρομέα Μάικλ (Γουόλμπεργκ) και έναν αδέσποτο σκύλο που βαφτίζει Άρθουρ. Βασισμένη σε μία απίθανη αληθινή ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Μάικλ, που θέλει απεγνωσμένα να κερδίσει, καθώς πείθει μία ομάδα κορυφαίων αθλητών (Σίμου Λιού, Νάταλι Εμμάνιουελ και Αλί Σαλιμάν) να συμμετάσχουν μαζί του σε έναν παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Καθώς η ομάδα ωθείται στα όρια της, ο Άρθουρ θέτει νέες βάσεις για το τι είναι νίκη, πίστη και φιλία.

Η ταινία γυρίστηκε σε 42 μέρες στη Δομινικανή Δημοκρατία. Για λόγους αληθοφάνειας, στην ταινία εμφανίζονται λογότυπα, ρούχα, ποδήλατα, κράνη, γάντια κτλ όπως ακριβώς ήταν στον αγώνα περιπέτειας.

Για να προετοιμαστεί για την ταινία ο Μαρκ Γουόλμπεργκ έκανε την προπόνηση των SEAL (Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών).

Ακόμα ο Λίντνορντ βοήθησε τον Άλι Σαλιμάν να προετοιμαστεί με προπονήσεις στο καγιάκ, την ποδηλασία και το τρέξιμο.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή όταν βγει, και στην Πάτρα.