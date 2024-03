Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 14 έως και 20/3/2024

Στα νέα φιλμ της εβδομάδας η περιπέτεια με τον Έρικ Μπάνα, "Άγρια Φύση"

Ιδιαίτερη η νέα καρναβαλική εβδομάδα στην Πάτρα καθώς έχουμε την κορύφωση του φετινού καρναβαλιού με τις δύο μεγάλες παρελάσεις το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή 17/3 το μεσημέρι με τη συμμετοχή χιλιάδων καρναβαλιστών. Εν τούτοις για τους σινεφίλ στις 8 αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, υπάρχουν αρκετές επιλογές ταινιών όπως η ταινία που κάνει πρεμιέρα με τίτλο "Άγρια Φύση" με πρωταγωνιστή τον 55χρονο ηθοποιό Έρικ Μπάνα. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός πως δεν κρατήθηκαν τη νέα εβδομάδα έστω σε μία-δύο προβολές τα οσκαρικά φιλμ "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου (κατέκτησαν 4 βραβεία Όσκαρ στην απονομή της Κυριακής 10/3), και "Τα Παιδιά του χειμώνα - The Holdovers" του Αιγιώτη, Ελληνοαμερικανού Αλεξάντερ Πέιν (1 Όσκαρ καλύτερου β' γυναικείου ρόλου για την Da'Vine Joy Randolph), τα οποία θα μπορούσαν να τα δουν κάποιοι ακόμα σινεφίλ. Το πρόγραμμα προβολών ανά ταινία και αίθουσες έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 19.20 και στις 21.50 καθημερινά «Άγρια Φύση – Force of Nature the Dry 2» Ο Αυστραλός ηθοποιός Έρικ Μπάνα («Τροία») επιστρέφει μετά την «Ξηρασία - The Dry» του Robert Connolly, παραγωγής 2020, με μια νέα περιπέτεια του Ντετέκτιβ Φαλκ, στην «Άγρια Φύση – Force of Nature the Dry 2» που κάνει πρεμιέρα 14 Μαρτίου στους Ελληνικούς κινηματογράφους. Πέντε γυναίκες συμμετέχουν σε ένα εταιρικό καταφύγιο πεζοπορίας αλλά μόνο τέσσερις βγαίνουν στην άλλη πλευρά και οι ντετέκτιβ Φαλκ & Κούπερ κατευθύνονται στις οροσειρές Giralang για να ερευνήσουν, με την ελπίδα να βρουν την πληροφοριοδότη τους ζωντανή. Οι τέσσερις γυναίκες φαίνεται να κρύβουν κάτι για την τραυματική τους εμπειρία, ενώ καθώς ο Φαλκ πλησιάζει στην επίλυση της υπόθεσης, μια καταιγίδα απειλεί να σταματήσει την έρευνα. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120 λεπτά. ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Robert Connolly ΣΕΝΑΡΙΟ: Robert Connolly, Jane Harper ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Bruna Papandrea, Jodi Matterson & Steve Hutensky, Robert Connolly, Eric Bana Πρωταγωνιστούν οι: Eric Bana, Anna Torv, Deborah-lee Furness, Robin McLeavy, Sisi Stringer, Lucy Ansell, Jacqueline McKenzie, Jeremy Lindsay-Taylor, Richard Roxburgh, Tony Briggs και Kenneth Radley. Βασισμένη στο βιβλίο της Τζέιν Χάρπερ (Η Ξηρασία), η ιστορία αποτελεί ένα ακόμη μυστήριο για τον ντετέκτιβ Φαλκ, ενώ ο γοητευτικός και καλός ηθοποιός Έρικ Μπάνα επιστρέφει & πάλι στον ομώνυμο ρόλο. Αυτή τη φορά, όλοι είναι ύποπτοι, και η ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ έρχεται να τους προσθέσει ένα ακόμη εμπόδιο. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 7 στις 19.50 και στις 22.00 καθημερινά "Ματωμένος Δεσμός - Love lies Bleeding" Κοινωνική περιπέτεια σε σκηνοθεσία της Βρετανής Ρόουζ Γκλας που είχε κάνει την πρεμιέρα της στο φημισμένο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς στη Γιούτα τον περασμένο Γενάρη. Η 33χρονη σκηνοθέτρια Ρόουζ Γκλας, η οποία το 2019 είχε γυρίσει την άψογη ταινία τρόμου "Saint Maud", επιστρέφει αυτήν τη φορά με μία βίαιη περιπέτεια εκδίκησης. Στους κεντρικούς ρόλους βρίσκονται οι Κρίστεν Στιούαρτ και Άννα Μπαρίσνικοφ, οι οποίες ενσαρκώνουν δύο γυναίκες με πάθος για τη γυμναστική. Η κοινή ενασχόλησή τους τις φέρνει εγγύτερα, πυροδοτώντας μια σχέση γεμάτη ένταση. Ο ερωτισμός, όμως, σύντομα μετατρέπεται σε φθόνο, φέρνοντάς τες σε μια σύγκρουση με ανεξέλεγκτες προεκτάσεις. Διάρκεια: 104 λεπτά. Παίζει και ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός Εντ Χάρις. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 4 στις 21.30 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.00 καθημερινά, και στις 22.30 καθημερινά πλην Κυριακής, Αίθουσα 6 στις 20.30 καθημερινά "Dune: Part Two - Mέρος Δεύτερο" Ταινία sci fi, φαντασίας παραγωγής 2024, συνέχεια του 1ου Dune του 2021. Χώρα παραγωγής: HΠΑ/Καναδάς Σκηνοθεσία: Ντενί Βιλνέβ - Denis Villeneuve. Πρωταγωνιστούν οι: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Όστιν Μπάτλερ, Κρίστοφερ Γουόκεν, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Léa Seydoux, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem κ.α. Όπως έγραψε το πάντα έγκυρο Rolling Stone στην κριτική του, το “Dune: Part Two” είναι μεγαλύτερο, πιο τολμηρό και ναι καλύτερο από το 1ο Dune μ’ έναν σκληρότερο Timothée Chalamet, με περισσότερη Zendaya & έναν πραγματικά «ψυχωτικό» και αγνώριστο Austin Butler. Το “Dune: Part II” αντιπροσωπεύει πως πρέπει να είναι μία αληθινή, επική ταινία επιστημονικής φαντασίας, καταλήγει στην κριτική του το Rolling Stone. Σύμφωνα με το στόρι, ο Πολ Ατρείδης (Τιμοτέ Σαλαμέ) αναζητά εκδίκηση απέναντι σε εκείνους που κατέστρεψαν την οικογένειά του και προσπαθεί να αποτρέψει ένα μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνεται & η σχέση του με την Τσάνι (Ζεντάγια). Το «Dune: Mέρος Δεύτερο» έχει διάρκεια 166 λεπτά. Διανομή από την Τanweer. Η ταινία έχει ξεκινήσει θαυμάσια την πορεία της στα ταμεία με τις παγκόσμιες εισπράξεις μέχρι στιγμής να είναι στα 375 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Το 1ο φιλμ του Ντενί Βιλνέβ είχε προβληθεί τον Οκτώβριο του 2021, και είχε κάνει εισπράξεις 434 εκατ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office, μία επιτυχημένη επίδοση δεδομένων των περιορισμών λόγω της πανδημίας που επικρατούσαν αλλά και του ότι η ταινία είχε σχεδόν ταυτόχρονα βγει και στην πλατφόρμα του HBO Max. Το σενάριο που συνυπογράφουν οι Denis Villeneuve, Jon Spaihts έχει βασιστεί στην ομώνυμη νουβέλα του Frank Herbert που πρωτοκυκλοφόρησε το έτος 1965. Στη χώρα μας σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής του το "Dune: Μέρος Δεύτερο" είναι στα 91.245 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα του box office του flix.gr.

Αίθουσα 8 στις 21.00 καθημερινά, και στις 23.10 καθημερινά πλην Κυριακής "Εκεί που το Κακό παραμονεύει - When Evil Lurks" Ταινία τρόμου παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία Ντεμιάν Ρούγκνα που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα horror φιλμ της χρονιάς, το οποίο μας ήρθε από την Αργεντινή. Διάρκεια: 99 λεπτά. Πρωταγωνιστούν οι: Εζεκιέλ Ροντρίγκεζ, Ντεμιάν Σαλομόν, Σιλβίνα Σαμπάτε. Όταν τα αδέλφια Πέδρο και Τζίμι ανακαλύπτουν ότι μια δαιμονική οντότητα έχει στοιχειώσει ένα κοντινό αγροτόσπιτο δηλητηριάζοντας ταυτόχρονα τα ζώα της τριγύρω περιοχής, προσπαθούν να την εκδιώξουν από τη γη τους. Όμως, η προσπάθειά τους αυτή θα προκαλέσει μεγαλύτερο κακό. Διανομή από την Rosebud.21. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει 20.417 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 18.40 μόνο το σαββατοκύριακο και την Καθαρά Δευτέρα "Πρίμα Μπαλαρίνα - Joica" Κοινωνικοδραματική ταινία σε σκηνοθεσία & σενάριο του Νεοζηλανδού James Napier Robertson. Είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Τζόι Γουόμακ - Joy Womack, μίας νεαρής Αμερικανίδας από το Τέξας, η οποία εγκατέλειψε την οικογένειά της σε ηλικία μόλις 15 ετών, για να ταξιδέψει στη Μόσχα και να πραγματοποιήσει το όνειρό της: να γίνει μία από τις ελάχιστες χορεύτριες της πατρίδας της που έγιναν δεκτές στα απαιτητικά & με μεγάλη χορευτική παράδοση Ρωσικά μπαλέτα Μπολσόι. Η ανερχόμενη Ταλία Ράιντερ (Never Rarely Sometimes Always, The Sweet East) δίνει μια καθοριστική για την καριέρα της, γεμάτη ηλεκτρισμό ερμηνεία, ως η πρίμα μπαλαρίνα. Μαζί της η, δύο φορές νικήτρια του βραβείου Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας των Καννών, Γερμανίδα σταρ Νταϊάν Κρούγκερ («Inglourious Basterds» του Κουέντιν Ταραντίνο, «Τροία» του Wolfgang Petersen όπου υποδύθηκε την Ωραία Ελένη) ως η αινιγματική Ρωσίδα δασκάλα χορού και μέντορας της, Τατιάνα Βολκόβα. Διάρκεια: 110 λεπτά. Διανομή από την Spentzos Film. Πρωταγωνιστούν οι Diane Kruger, Talia Ryder, Borys Szyc.

Αίθουσα 2 στις 20.00 καθημερινά και στις 22.15 καθημερινά εκτός Κυριακής "Λατρεύω να σε Μισώ - Anyone but You" Αισθηματική ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 103 λεπτά. Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλακ - Will Gluck. Πρωταγωνιστούν οι: Σίντνεϊ Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Nτέρμοτ Μαλρόνεϊ, Bryan Brown, Rachel Griffiths, κ.α. ΣΥΝΟΨΗ Η Μπέα και ο Μπεν μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Συμπτωματικά, βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία και αποφασίζουν να υποδυθούν το ζευγάρι. Η κομεντί "Λατρεύω να σε μισώ - Anyone But You", με τον γοητευτικό Glen Powell που τον είδαμε στο «Top Gun Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ, με μικρό σχετικά κόστος παραγωγής, έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία και έχει φτάσει παγκοσμίως τα 207,1 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας σε 5 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 60.678 εισιτήρια πανελλαδικά. Διανομή: Feelgood Entertainment.

Αίθουσα 1 στις 20.45 καθημερινά και στις 23.00 καθημερινά εκτός Κυριακής "Ένας Φανταστικός Φίλος - Imaginary" Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2024 από τους παραγωγούς του επιτυχημένου ανάλογου ύφους φιλμ, "Πέντε Νύχτες στου Φρέντι". Η Τζέσικα επιστρέφει στο πατρικό της μαζί με τη μικρή θετή κόρη της. Εκεί, το κοριτσάκι εκδηλώνει μια αφύσικη εμμονή με ένα λούτρινο αρκουδάκι που βρήκε στο υπόγειο, το οποίο παγιδεύει το μυαλό της μικρής. Σκηνοθεσία: Jeff Wadlow Σενάριο: Greg Erb, Bryce McGuire & Jason Oremland Παίζουν οι ηθοποιοί: Pyper Braun, DeWanda Wise, Tom Payne, Veronica Falcon, Cecilia Leal. Διάρκεια: 104 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος. Η ταινία ξεκίνησε στο Αμερικάνικο box office την πορεία της με περίπου 11 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας στο ξεκίνηαμ προβολής της η ταινία έκοψε σε 56 αίθουσες πανελλαδικά, 5.876 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 18.15 μόνο το σαββατοκύριακο & την Καθαρά Δευτέρα (μεταγλωττισμένο) "Migration - Ένα Ταξίδι για πάπιες" Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. H Illumination, το στούντιο που μας χάρισε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Εγώ, ο Απαισιότατος», «Minions», «Τραγούδα!» και «Μπάτε σκύλοι αλέστε», μας προσκαλεί τώρα να πετάξουμε στο άγνωστο και να απολαύσουμε ένα ξεκαρδιστικό και γεμάτο περιπέτεια «Ένα Ταξίδι για Πάπιες». Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 282,4 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Οι Περιπέτειες του Επιθεωρητή Σαν - INSPECTOR SUN & THE CURSE OF THE BLACK WIDOW” Ταινία κινουμένων σχεδίων Ισπανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία: Χούλιο Σότο Γκουρπίντε. Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Σανγκάη, 1934. Κάτω από την επιφάνεια, στον κόσμο των εντόμων οι ντετέκτιβ και οι γκάνγκστερ συνυπάρχουν σαν σε φιλμ νουάρ. Ο μοναχικός επιθεωρητής Σαν – που ανήκει στο είδος της αράχνης κυνηγού- καλείται να λύσει ένα μυστήριο που αποδεικνύεται μία υπόθεση ζωής και θανάτου για ανθρώπους και έντομα. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Θάνος Λέκκας, Θανάσης Κουρλαμπάς, Νέστορας Κοψιδάς, Βασιλική Σούτη, Μαρία Ζερβού, Άγγελος Λιάγκος, Αμαλία Νίνου, Βασίλης Μήλιος, Γιώργος Σκουφής, Βούλα Κώστα, Ντίνος Σούτης, Γιάννης Υφαντής, Μαρτίνα Δημοπούλου. Η ταινία σε 2 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας έχει κόψει πανελλαδικά, 9.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Σκύλος & Γάτα: Μια Τρελή Καταδίωξη" Κωμική περιπέτεια Γαλλικής και Καναδικής συμπαραγωγής 2024 που απευθύνεται στο παιδικό κοινό. Η Ντίβα είναι μία γάτα ινφλουένσερ, με εκατομμύρια ακολούθους. O Τούλης είναι ένα αδέσποτο κουτάβι που καταπίνει κατά λάθος ένα ρουμπίνι ανεκτίμητης αξίας που μόλις έχει κλέψει ο διαβόητος απατεώνας Τζακ. Μέσα από μία σειρά ατυχών γεγονότων, τα δύο κατοικίδια βρίσκονται κυνηγημένα από έναν διεφθαρμένο αστυνομικό που θα κάνει τα πάντα για να πάρει στα χέρια του το πολύτιμο ρουμπίνι. Όσο η Μόνικα και ο Τζακ τους αναζητούν, η Ντίβα και ο Τούλης πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους για να γλιτώσουν από αυτή την τρελή καταδίωξη που τα οδηγεί από το Μόντρεαλ μέχρι τη Νέα Υόρκη. Σκηνοθεσία: Reem Kherici. Σενάριο: Reem Kherici & Tristan Schulmann. Παίζουν οι ηθοποιοί: Reem Kherici, Franck Dubosc, Philippe Lacheau. Διάρκεια: 86 λεπτά Διανομή από την The Film Group. Μία ξεκαρδιστική περιπέτεια για όλη την οικογένεια, με πρωταγωνιστές έναν σκύλο και μία γάτα, δύο «αιώνιους εχθρούς» που πρέπει να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Η ταινία στο ξεκίνημα της στη χώρα μας έκοψε σε 63 αίθουσες πανελλαδικά, 3.912 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Γάτες στο Μουσείο - Cats in the Museum" Φιλμ ανιμέισον Ρωσικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 83 λεπτά. Ο γάτος Βίνσεντ και ο ποντικός φίλος του Μορίς βρίσκουν καταφύγιο στο μουσείο Ερμιτάζ. Ο πρώτος γίνεται μέλος της εκλεκτής γατο-ομάδας που προστατεύει τα έργα τέχνης, αλλά ο δεύτερος είναι αποφασισμένος να δοκιμάσει πόσο… νόστιμη είναι η κλασική ζωγραφική. Σκηνοθεσία: Βασίλι Ροβένσκι. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά περισσότερα από 45.000 εισιτήρια. Διανομή από Rosebud21.