Πρώτο στο Αμερικάνικο box office αλλά 2ο στην Ελλάδα το «Γκοτζίλα x Κονγκ: Η Νέα Αυτοκρατορία»

Μπορεί η θεαματική τερατοπεριπέτεια «Γκοτζίλα x Κονγκ: Godzilla vs. Kong: The New Empire - Η Νέα Αυτοκρατορία» σε σκηνοθεσία του Ανταμ Γουίνγκαρντ, στην πρεμιέρα της στο εξωτερικό να πήγε αρκετά καλά, ωστόσο στην Ελλάδα δεν κατάφερα να ρίξει από την 1η θέση του box office το ανιμέισον φιλμ «Kung Fu Panda 4».

Πιο συγκεκριμένα και βάσει του πίνακα του box office που είδαμε στο flix.gr, το «Γκοτζίλα x Κονγκ: Η Νέα Αυτοκρατορία» με τη Rebecca Hall που προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, έκοψε το 4ήμερο, 28 με 31/3/2024, κάτι λιγότερο από 15.000 εισιτήρια (14.437 για την ακρίβεια) σε 108 αίθουσες πανελλαδικά & πλασαρίστηκε στη 2η θέση. Όπως γράφει το flix.gr, η ταινία δεν κατάφερε να κάνει σοβαρή διαφορά με τους μόλις 134 θεατές μέσο όρο ανά οθόνη. Η εν λόγω αναβίωση δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει το ελληνικό κοινό & απόδειξη αποτελούν, τα μόλις 37.000 εισιτήρια που είχε κόψει το τελευταίο προβεβλημένο στη χώρα μας, κεφάλαιο της σειράς, το «Godzilla vs Kong», σε σκηνοθεσία επίσης Adam Wingard.

Στο εξωτερικό η ταινία της Warner, βγήκε σε 3.861 αίθουσες των ΗΠΑ και έπιασε κορυφή στο Αμερικάνικο bοx office με 80 εκατ. δολάρια συν ακόμη 114 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο σύμφωνα με το boxofficemojo.com. H άφιξη του «Godzilla vs. Kong: The New Empire» έριξε από την κορυφή το «Ghostbusters: Frozen Empire» που πάντως ήδη προσεγγίζει τα 110 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.