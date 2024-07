Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 4 έως και 10 Ιουλίου 2024

Αίθουσα 2 στις 20.40 και στις 22.50 καθημερινά

«MaXXXine»

Με το παλιομοδίτικα μοντέρνο slasher φιλμ "X" ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τάι Γουέστ ("The House of the Devil") ανανέωσε το 2022 ένα εν πολλοίς ξεχασμένο υποείδος του horror σινεμά και συνάμα ανέδειξε τις επιβλητικές υποκριτικές ικανότητες της πρωταγωνίστριάς του Μία Γκοθ («Suspiria»). Η επιτυχία του "X" (είχε παιχθεί και Πάτρα στη Βέσο Μάρε) οδήγησε στο πρίκουελ "Pearl" που επίσης βγήκε το 2002 και τώρα έφτασε η ώρα της "MaXXXine", μίας ταινίας με υψηλές εμπορικές προσδοκίες.

Το σενάριο μας μεταφέρει μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα του "X", συγκεκριμένα στο 1985, όταν η Μαξίν (Μία Γκοθ) είναι πια φτασμένη πορνοστάρ και ετοιμάζεται για το πέρασμά της στον κινηματογράφο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης κατά συρροή δολοφόνος που επιλέγει ως θύματα νεαρές σταρ του Χόλιγουντ, απειλεί όχι μόνο να εκτροχιάσει την καριέρα της, αλλά και να αποκαλύψει το ένοχο παρελθόν της.

Στη νέα ταινία διάρκειας 103 λεπτών παίζουν ιδιαίτερα γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Κέβιν Μπέικον, η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και η Λίλι Κόλινς καθώς και ο Μόουζες Σάμνεϊ, κ.α.

Διανομή από την Tanweer.