Πάτρα: Στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο το "Fly me to the Moon"

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, από την Πέμπτη 11/7 έως και την Τετάρτη 17/7/2024 με ώρα έναρξης: 21:30 θα προβάλλεται η Αμερικανικής παραγωγής ρομαντική κομεντί «FLY ME TO THE MOON».

Καταλληλότητα: Κ12

Διάρκεια:132 λεπτά

Κατηγορία: Κωμωδία, ρομαντική.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11/7/2024

Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Μπερλάντι

Παίζουν οι ηθοποιοί: Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Νικ Ντίλενμπεργκ, Άννα Γκαρσία.

Σενάριο: Ρόουζ Γκίλροι

Χρονολογία Παραγωγής:2024

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Με πρωταγωνιστές τη Scarlett Johansson και τον γοητευτικό Channing Tatum, η ταινία «FLY ME TO THE MOON» είναι μια ρομαντική κομεντί με φόντο την ιστορική προσελήνωση της NASA στο φεγγάρι. Η Kelly Jones (Johansson),το παιδί-θαύμα του μάρκετινγκ, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Tatum). Όταν ο πρόεδρος θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσεδάφιση στο φεγγάρι και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά...υποψιαζόμενες ότι κάτι δεν πάει καλά και η Rose μπορεί να μην είναι τελικά η ένοχη.

Το φιλμ βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ.