Από την Πέμπτη 11-7 και στην Πάτρα η νέα ρομαντική κομεντί "Fly me to the Moon"

Tην Πέμπτη 11-7-2024 μαζί με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες, κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο "Fly Me to the Moon" όπου σμίγουν δύο γοητευτικοί ηθοποιοί η 39χρονη Σκάρλετ Γιόχανσον και ο 44χρονος Τσάνινγκ Τέιτουμ.

Η Kelly Jones (την υποδύεται η Scarlett Johansson), το παιδί-θαύμα του marketing, έρχεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (τον ενσαρκώνει ο Channing Tatum). Μπορεί, όμως, να είναι το μυστικό όπλο που χρειάζεται η NASA για να κερδίσει την κούρσα με τους Ρώσους για το ποιος θα προσσεληνωθεί πρώτος. Με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να θεωρεί την αποστολή πολύ σημαντική για να αποτύχει, η Jones λαμβάνει εντολή να οργανώσει μια ψεύτικη, εφεδρική προσσελήνωση και η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει πραγματικά...

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο 52χρονος Νεουορκέζος Greg Berlanti.

Σενάριο: Rose Gilroy.

Παίζουν στο πλάι της Scarlett Johansson και του Channing Tatum, οι Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano και ο Woody Harrelson.

Η ταινία απ' όσο είδαμε από την Πέμπτη 11 Ιουλίου θα παίζεται και στην Πάτρα.

Ο ταλαντούχος δημιουργός Greg Berlanti είχε σκηνοθετήσει το 2018 το συμπαθέστατο φιλμ "Love, Simon", μία γκέι ρομαντική κομεντί που είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 66 εκατ. δολάρια. Η ταινία αυτή είχε παιχθεί και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε.