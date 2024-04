Βγήκε το πρώτο τρέιλερ του φιλμ «Fly Me to the Moon» με την Σκάρλετ Γιόχανσον

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο τρέιλερ της νέας ρομαντικής κωμωδίας με τίτλο «Fly Me to the Moon» όπου πρωταγωνιστούν δύο γοητευτικοί ηθοποιοί, η 39χρονη Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) και ο 43χρονος Τσάνινγκ Τέιτουμ - Channing Tatum του «Μagic Mike» και του Οσκαρικού «Foxcatcher».

Ο γόης Τέιτουμ το 2012, ανακηρύχθηκε "Sexiest Man Alive" από το περιοδικό People magazine, ενώ το περιοδικό Time magazine τον συμπεριέλαβε στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2022.

Η ταινία «Fly Me to the Moon» σε σκηνοθεσία Greg Berlanti και σενάριο Rose Gilroy, διαδραματίζεται την δεκαετία του ΄60 και επικεντρώνεται στην προετοιμασία της αποστολής του Apollo 11 στη Σελήνη.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια Σκάρλετ Γιόχανσον που πρωτογνωρίσαμε πριν 26 χρόνια ως το κοριτσάκι στον «Γητευτή των αλόγων» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η οποία είναι επίσης εκ των παραγωγών της ταινίας «Fly Me to the Moon», με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 100 εκατ. δολάρια, υποδύεται «την κορυφαία σύμβουλο μάρκετινγκ Kelly Jones, που προσλαμβάνεται για να φτιάξει τη δημόσια εικόνα της NASA και προκαλεί χάος στο ήδη δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης, Cole Davis (Τέιτουμ)».