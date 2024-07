Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 18 έως και 24 Ιουλίου 2024

Τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 18 έως και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα είναι το ακόλουθο.

Από τις 8 κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas, είναι κλειστή μόνο η αίθουσα 8 λόγω βλάβης στη μηχανή προβολής.

Αίθουσα 1 στις 20.50 και στις 23.00 καθημερινά

«O Αρχηγός των Κατασκόπων - Chief of Station»

Καταιγιστική ταινία δράσης με πρωταγωνιστή τον 56χρονο Καλιφορνέζο ηθοποιό Άαρον Έκχαρτ.

Η σκηνοθεσία είναι του Βρετανού Τζέσι Βι Τζόνσον.

Διανομή από την Tanweer.

Διάρκεια: 97 λεπτά.

Ο Μπεν Μαλόι (Άαρον Έκχαρτ) είναι ένας διαλυμένος άντρας. Πρώην αρχηγός επιχειρήσεων της CIA στην Ευρώπη, ο Μπεν βλέπει τον κόσμο του να γκρεμίζεται μετά τον τραγικό θάνατο της γυναίκας του, μίας πρώην μυστικού πράκτορα. Αλλά όταν λάβει κωδικοποιημένες πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο θάνατος της γυναίκας του μπορεί να μην ήταν ατύχημα, ο Μπεν επιστρέφει στον σκοτεινό υπόκοσμο της ανατολικής Ευρώπης. Εκεί ενώνει τις δυνάμεις του με έναν πρώην αντίπαλο για να αποκαλύψει τη συνομωσία που μπορεί να ανατρέψει όλα όσα νόμιζε ότι γνώριζε για τη γυναίκα του και την Υπηρεσία στην οποία εργάστηκε για πάνω από 20 χρόνια.

Σενάριο: Τζορτζ Μαχάφι

Πρωταγωνιστούν εκτός του Άαρον Έκχαρτ (Erin Brockovich, Thank You for Smoking), η Όλγκα Κιριλένκο, ο Άλεξ Πέτιφερ και οι Ντάνιελ Μπέρνχαρντ, Νίνα Μπέργκμαν.

Χώρα παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος παραγωγής: 2024