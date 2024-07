Συμπαθητικό ξεκίνημα στη χώρα μας για το ρομαντικό φιλμ "Fly me to the Moon" - Παίζεται και στην Πάτρα

Το παιδικό ανιμέισον φιλμ «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2» της Ντίσνει & της Pixar συνεχίζει την σαρωτική του επιτυχία και με τα εισιτήρια του περασμένου 4ήμερου, 11 έως 14 Ιουλίου 2024 ξεπέρασε κατά πολύ τις 500.000 εισιτήρια στο εγχώριο box office, φτάνοντας τα σχεδόν 530.000. Για την ακρίβεια έχει κόψει στην Ελλάδα, σε σχεδόν 5 εβδομάδες 526.407 εισιτήρια.

Στο εξωτερικό η ταινία που έχουν αγαπήσει μικροί & μεγάλοι, έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις το 1 δις 351 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής!

Την ίδια ώρα, από τις καινούριες ταινίες, αυτή που πήγε καλύτερα ήταν το ρομαντικό φιλμ «Fly me to the Moon» του Γκρεγκ Μπερλάντι με ατού του το έξυπνο σενάριο που μας μεταφέρει την περίοδο του 1969, της τελικής προετοιμασίας της εκτόξευσης του πυραύλου Απόλλων 11 στο φεγγάρι, αλλά και την χημεία των λαμπερών πρωταγωνιστών του, Σκάρλετ Γιόχνασον και Τσάνινγκ Τέιτουμ, τον πλούτο της παραγωγής και τους καλούς δεύτερους ρόλους. Η ταινία που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, έκοψε σε 89 αίθουσες πανελλαδικά, 13.609 εισιτήρια. Το φιλμ προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε καθώς και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Στο εξωτερικό το «Fly me to the Moon» του στούντιο της Columbia ξεκίνησε απλώς συμπαθητικά καταλαμβάνοντας την 5η θέση του πίνακα του box office με 10 εκατ. δολάρια εισπράξεις συν ακόμη 9 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.