Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 11 έως και 17-7-2024

Στις νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα είναι το horror φιλμ "Longlegs", η περιπέτεια καταστροφής "Twisters" και η ρομαντική κομεντί "Fly me to the Moon"

To πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 11 έως και 17 Ιουλίου 2024 έχει ως εξής: Aίθουσα 2 στις 20.40 και στις 22.50 καθημερινά "Longlegs" Υποβλητικό φιλμ τρόμου με προδιαγραφές να αποτελέσει την ταινία τρόμου της χρονιάς, με έναν πρωταγωνιστή, τον 60χρονο, τιμημένο με Όσκαρ, Νίκολας Κέιτζ σε μία ξεχωριστή ερμηνεία. Η ταινία θεωρείται από τις πλέον αναμενόμενες του καλοκαιριού. ο κινηματογραφικό κομμάτι του ίντερνετ έχει περάσει τους τελευταίους μήνες ανυπομονώντας για τον ερχομό μίας και μόνο ταινίας αυτό το καλοκαίρι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βγαίνει στις 12 Ιουλίου. Η σκηνοθεσία είναι του Οζ Πέρκινς ("Γκρέτελ & Χάνσελ"), ενός δημιουργού, ο οποίος παρόλο που έχει ήδη παραδώσει πέντε φιλμ, ποτέ άλλοτε δεν έχει απασχολήσει τόσο το σινεφίλ κοινό. Η ταλαντούχα Μάικα Μονρό ενσαρκώνει μια πράκτορα του FBI που αναζητά ένα κατά συρροή δολοφόνο με το ψευδώνυμο Λόνγκλεγκς, το οποίο υποδύεται ο "χαμαιλέων" Νίκολας Κέιτζ (Όσκαρ καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου για το «Αφήνοντας το Λας Βέγκας»). Ο 50χρονος σκηνοθέτης Oz Perkins είναι γιος του αξέχαστου Αμερικανού ηθοποιού Anthony Perkins (1932–1992). Παίζουν επίσης οι Αλίσια Γουίτ, Κίρναν Σίπκα, Μπλερ Άντεργουντ, Έριν Μπόιζ. Διάρκεια: 101 λεπτά. Διανομή από την The Film Group.

Αίθουσα 3 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά "Fly me to the Moon" "Διαστημική" ρομαντική κωμωδία σε σκηνοθεσία Γκρεγκ Μπερλάντι με την Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ. Η ταλαντούχα Κέλι (Γιόχανσον) είναι ένα φαινόμενο στο πεδίο του μάρκετινγκ και το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη βελτίωση της δημόσιας εικόνας της NASA. Οι αποφάσεις της, όμως, φέρνουν τα πάνω κάτω στη λειτουργία του οργανισμού, γεγονός που δυσχεραίνει το δύσκολο έργο του διευθυντή εκτόξευσης Κόουλ (Κόουλ). Παρόλα αυτά, η Κέλι ίσως αποδειχθεί το κατάλληλο άτομο για να βοηθήσει τις ΗΠΑ να κερδίσουν την ΕΣΣΔ και να πετύχουν εκείνες πρώτες την προσελήνωση. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 132 λεπτά. Παίζουν και οι Γούντι Χάρελσον, Άννα Γκαρσία, Ρέι Ρομάνο.

Αίθουσα 5 στις 20.00 και στις 22.30 "Twisters" Σίκουελ της περιπέτειας καταστροφής «Twister» του 1996 που είχε σκηνοθετήσει ο Γιαν ντε Μποντ & έπαιζαν οι Έλεν Χαντ και Μπιλ Πάξτον οι οποίοι "κυνηγούσαν" βίαιους ανεμοστρόβιλους στην αχανή αμερικανική επαρχία. Τώρα, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά, η ταινία αποκτά σίκουελ και σκηνοθέτη τον υποψήφιο για Όσκαρ Λι Άιζακ Τσουνγκ του φιλμ "Minari". Αυτήν τη φορά, τους κεντρικούς ρόλους κρατούν, από τη μία, ο δυναμικά ανερχόμενος Γκλεν Πάουελ ("Λατρεύω να σε Μισώ", "Top Gun: Maverick", "Hit Man") και από την άλλη, η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς που έγινε γνωστή από τη συγκινητική σειρά "Normal People". Η Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς υποδύεται μια κυνηγό καταιγίδων η οποία, ύστερα από τραυματική εμπειρία που βίωσε με ένα ανεμοστρόβιλο, πλέον από την ασφάλεια του σπιτιού της μελετάει μοτίβα καταιγίδων. Παρά τους ενδοιασμούς της, όμως, παρασύρεται από ένα συνεργάτη της και πείθεται να δοκιμάσουν ένα πρωτοποριακό σύστημα εντοπισμού στις αφιλόξενες ανοιχτές αμερικανικές πεδιάδες. Εκεί διασταυρώνεται με έναν απερίσκεπτο influencer (Πάουελ) ο οποίος έχει γίνει διάσημος στα social media δημιουργώντας περιεχόμενο με τις ριψοκίνδυνες περιπέτειές του. Οι μοίρες τους θα αλληλοεξαρτηθούν, όταν ξεσπάσουν πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα τα οποία απειλούν θανατηφόρα τις ζωές τους. Διάρκεια: 122 λεπτά. Διανομή από Τanweer.

Aίθουσα 7 στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Πάφιν Ροκ: Νέες Φιλίες - Puffin Rock and the New Friends" Ταινία κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία Jeremy Purcell, Lorraine Lordan. Η παρεούλα σε μεγάλες περιπέτειες! Η εξαφάνιση του τελευταίου αυγού της σεζόν κάτω από περίεργες συνθήκες, οδηγεί την Ούνα και τους φίλους της να ξεκινήσουν έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο για να προσπαθήσουν να το σώσουν πριν μια μεγάλη καταιγίδα χτυπήσει το Πάφιν Ροκ και βάλει το νησί σε κίνδυνο. Διάρκεια: 80 λεπτά. Χώρα παραγωγής: Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Αίθουσα 7 στις 21.00 και στις 23.00 καθημερινά «Ανεξιχνίαστοι Φόνοι – Βoneyard» Αστυνομικό θρίλερ παραγωγής 2024 σε σκηνοθεσία Asif Akbar με πρωταγωνιστές τον Μελ Γκίμπσον και τον 49χρονο Αμερικανό ράπερ 50 Cent. Όταν τα υπολείμματα οστών έντεκα γυναικών και κοριτσιών ανακαλύπτονται στην έρημο του Νέου Μεξικού, ξεκινά μια εκτεταμένη έρευνα. Εμπνευσμένο από αληθινές ιστορίες εγκλήματος, αυτό το συναρπαστικό αστυνομικό θρίλερ ακολουθεί τον ντετέκτιβ Ορτέγκα (Μπράιαν Βαν Χολτ), τον Αρχηγό της Αστυνομίας Κάρτερ (Κέρτις «50 Σεντ» Τζάκσον) και τον πράκτορα Πέτροβικ (ο τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «Braveheart», Μελ Γκίμπσον) σε μια προσπάθεια πολλαπλών υπηρεσιών να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον κατά συρροή δολοφόνο. Καθώς κάθε μια από τις ατζέντες και τις μεθόδους τους συγκρούεται, ένας μπερδεμένος ιστός ίντριγκας δημιουργεί υποψίες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο σούπερ σταρ Μελ Γκίμπσον και ο ράπερ και ηθοποιός 50 Cent σε μία απρόσμενη κινηματογραφική συνεργασία, εναντίον κατά συρροή δολοφόνου, σ’ ένα αστυνομικό θρίλερ που είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα. Η ταινία βγήκε στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 5 Ιουνίου 2024. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 96 λεπτά.

Aίθουσα 8 στις 23.00 καθημερινά «MaXXXine» Με το παλιομοδίτικα μοντέρνο slasher φιλμ "X" ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τάι Γουέστ ("The House of the Devil") ανανέωσε το 2022 ένα εν πολλοίς ξεχασμένο υποείδος του horror σινεμά και συνάμα ανέδειξε τις επιβλητικές υποκριτικές ικανότητες της πρωταγωνίστριάς του Μία Γκοθ («Suspiria»). Η επιτυχία του "X" (είχε παιχθεί και Πάτρα στη Βέσο Μάρε) οδήγησε στο πρίκουελ "Pearl" που επίσης βγήκε το 2002 και τώρα ήρθε η ώρα της "MaXXXine", μίας ταινίας με υψηλές εμπορικές προσδοκίες. Το σενάριο μας μεταφέρει μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα του "X", συγκεκριμένα στο 1985, όταν η Μαξίν (Μία Γκοθ) είναι πια φτασμένη πορνοστάρ και ετοιμάζεται για το πέρασμά της στον κινηματογράφο. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ένας μυστηριώδης κατά συρροή δολοφόνος που επιλέγει ως θύματα νεαρές σταρ του Χόλιγουντ, απειλεί όχι μόνο να εκτροχιάσει την καριέρα της, αλλά και να αποκαλύψει το ένοχο παρελθόν της. Στη νέα ταινία διάρκειας 103 λεπτών παίζουν ιδιαίτερα γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Κέβιν Μπέικον, η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και η Λίλι Κόλινς καθώς και ο Μόουζες Σάμνεϊ, κ.α. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία ξεκίνησε στο εξωτερικό με εισπράξεις 8 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το φιλμ "MaXXXine" το 4ήμερο της πρεμιέρας του έκοψε σε 44 αίθουσες πανελλαδικά, 2,697 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 20.50 καθημερινά «Ένα Ήσυχο Μέρος: Ημέρα Πρώτη - A Quiet Place: Day One» Πρίκουελ του horror franchise που ξεκίνησε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τζον Κραζίνσκι. Τη νέα ταινία υπογράφει σκηνοθετικά ο Michael Sarnoski που έχει γράψει & το σενάριο πάνω σε στόρι του Τζον Κραζίνσκι. Η 1η ταινία, το έξυπνο και αγωνιώδες φιλμ τρόμου "Ένα Ήσυχο Μέρος" βγήκε στις αίθουσες τo 2018 και έκανε παγκόσμιες εισπράξεις 341 εκατ. δολαρίων. Η ταινία συνδύαζε το θρίλερ και την μετα-αποκαλυπτική επιστημονική φαντασία. Άγνωστης προέλευσης βίαια πλάσματα έχουν σπείρει τον όλεθρο στον πλανήτη, και εμφανίζονται αστραπιαία μόνο στο άκουσμα του παραμικρού ήχου, έτσι οι πάντες για να επιζήσουν πρέπει να κάνουν απόλυτη ησυχία. Τον Μάιο του 2021 εν μέσω της δύσκολης περιόδου του covid 19, βγήκε η συνέχεια, το «A Quiet Place Part II» με την Έμιλι Μπλαντ πάλι πρωταγωνίστρια, σε σκηνοθεσία John Krasinski που κατάφερε να φτάσει σε εισπράξεις τα 297,4 εκατ. δολάρια. Το τρίτο κεφάλαιο του franchise. Tο "Ένα Ήσυχο Μέρος: Ημέρα Πρώτη" βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ, και μας μεταφέρει στα γεγονότα λίγο πριν την άφιξη των αιμοδιψών όντων που άλλαξαν την κατάσταση στη γη. Η δράση επικεντρώνεται στη Σαμ, την οποία ενσαρκώνει η τιμημένη με Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου, Λουπίτα Νιόνγκο, μια γυναίκα που καλείται να επιβιώσει σε μια Νέα Υόρκη που βυθίζεται στο χάος. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ακόμα o Τζόζεφ Κουίν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά "Stranger Things", καθώς επίσης ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Αφροαμερικανός ηθοποιός Τζιμόν Χούνσου - Djimon Hounsou. Παίζουν και οι Alex Wolff και Eliane Umuhire. Διάρκεια: 100 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Στη χώρα μας το νέο φιλμ έχει κόψει μέχρι στιγμής κοντά στα 20.000 εισιτήρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 180,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 22.20 καθημερινά "Hit Man" O 35χρονος ηθοποιός Γκλεν Πάουελ, αφού πέταξε πλάι στον Τομ Κρουζ στο επιτυχημένο "Top Gun: Maverick" και έκλεψε την καρδιά της Σίντνι Σουίνι στην κομεντί "Λατρεύω να σε Μισώ", ξανασυνεργάζεται τώρα με τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ (είχε παίξει στο «Όλοι θέλουν από λίγο!» το 2016). Ο Πάουελ παίζει και στην περιπέτεια "Twisters" που ξεκινά να προβάλλεται αυτήν την εβδομάδα. Στο παραγωγής της πλατφόρμας του Netflix "Hit Man", ο 63χρονος Τεξανός σκηνοθέτης, δημιουργός του Οσκαρικού «Μεγαλώνοντας-Boyhood» το 2014, Ρ. Λικλείτερ βάζει μπροστά στο φακό του έναν ήρωα βγαλμένο από την αληθινή ζωή και μια απίστευτη, μα πραγματική ιστορία. Την ώρα που εργάζεται ως δάσκαλος, ο Γκάρι Τζόνσον συνεργάζεται κρυφά με το FBI, παριστάνοντας τον επαγγελματία δολοφόνο. Τα πράγματα, όμως, περιπλέκονται επικίνδυνα όταν ερωτεύεται τη λάθος γυναίκα… Διάρκεια: 115 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Παίζουν και οι Άντρια Αρχόνα, Όστιν Αμέλιο, Retta, Μόλι Κέιτ Μπέρναρντ, Έβαν Χόλτζ, κ.α. Η ταινία ξεκίνησε καλά την πορεία της στις Ελληνικές αίθουσες, κόβοντας σε 57 σινεμά πανελλαδικά, 8,893 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 18.20 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 20.30 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 4 στις 18.00 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 20.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 19.00 και 21.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2 - Inside Out 2» Διάρκεια: 100 λεπτά Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια. Σκηνοθεσία: Κέλσι Μαν. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Έιμι Πόλερ, Φίλις Σμιθ, Λιούις Μπλακ & στην μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά η Νάντια Κοντογεώργη, ο Λευτέρης Ελευθερίου, κ.α. Σενάριο: Dave Holstein, Meg LeFauve Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ. Οι φωνούλες μέσα στο κεφάλι της Ράιλι ξέρουν απέξω κι ανακατωτά το μυαλό που κουβαλά—φέτος, όμως, το καλοκαίρι, τα πάντα αλλάζουν όταν η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων των Studios της Disney και της Pixar “Τα Μυαλά Που Κουβαλάς 2” μας συστήνει ένα νέο Συναίσθημα: την Ανησυχία. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Kelsey Mann, ο νέος χαρακτήρας θα φέρει τα πάνω κάτω στα κεντρικά. «Η Ανησυχία, με τη φωνή της Maya Hawke, μπορεί να είναι νέα προσθήκη στην ομάδα, αλλά δεν είναι από αυτούς που κάθονται στον πάγκο» σχολιάζει ο Mann. «Πράγμα που είναι απολύτως λογικό, αν σκεφτείς τι συμβαίνει στα μυαλά που κουβαλάμε όλοι μας». Η νέα ταινία κινουμένων σχεδίων των studios της Disney και της Pixar “Τα Μυαλά Που Κουβαλάς 2” επιστρέφει στο μυαλό της Ράιλι που μόλις μπήκε στην εφηβεία την στιγμή που τα κεντρικά επιδέχονται ξαφνικά σαρωτικές ανακατατάξεις ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απρόσμενο: νέα Συναισθήματα! Η Χαρά, η Λύπη, ο Θυμός, ο Φόβος και η Αηδία, που τόσο καιρό τρέχουν με μεγάλη επιτυχία τα κεντρικά, νιώθουν άβολα όταν εμφανίζεται η Ανησυχία! Και, όπως φαίνεται, έρχεται μαζί με παρέα. Η νέα ταινία της Pixar & της Ντίσνει σαρώνει εμπορικά. Στη χώρα μας έως & την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 έχει φτάσει τα 501.056 εισιτήρια σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διανομής Feelgood. Στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις ως τώρα, 1,234,148,505 δολαρίων σύμφωνα με το boxofficemojo. Ως αποτέλεσμα, τo φιλμ «Τα Μυαλά Που Κουβαλάς 2» έχει γίνει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 2024 παγκοσμίως, θέση που αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος της χρονιάς.

Αίθουσα 1 στις 22.40 καθημερινά "Ο Εξορκισμός - The Exorcism" O βραβευμένος με Όσκαρ 60χρονος Νεοζηλανδός ηθοποιός Ράσελ Κρόου πρωταγωνιστεί ως o Άντονι Μίλερ, ένας παρηκμασμένος ηθοποιός που παλεύει με τους προσωπικούς του δαίμονες. Όταν αρχίζει να καταρρέει στη διάρκεια γυρισμάτων μιας ταινίας υπερφυσικού τρόμου, η αποξενωμένη κόρη του, Λι (Ράιαν Σίμπκινς), αναρωτιέται αν ξανακυλάει στους παλιούς εθισμούς του ή αν συμβαίνει κάτι πιο απειλητικό. Στην ταινία σε σκηνοθεσία Τζόσουα Τζον Μίλερ και σενάριο: Τζόσουα Τζον Μίλερ, M.A. Fortin, παίζουν και οι Σαμ Γουόρθινγκτον, Χλόη Μπέιλι, Άνταμ Γκόλντμπεργκ, Adrian Pasdar και Ντέιβιντ Χάιντ Πίρς. Από τον παραγωγό των «Halloween» και τον δημιουργό των ταινιών «Scream». Διάρκεια: 93 λεπτά. Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 18 ετών. Διανομή από την The Film Group. Ο Κέβιν Γουίλιαμσον, εκ των παραγωγών του φιλμ, βρισκόταν μαζί με τον Τζόσουα Τζον Μίλερ και τον Μ.Α. Φόρτιν, όταν πρότεινε την ιδέα να γυρίσουν μια ταινία με δαιμονισμούς. Ο Γουίλιαμσον γνώριζε τη σύνδεση του 49χρονου Αμερικανού σκηνοθέτη Τζόσουα Τζον Μίλερ, με τον εμβληματικό «Εξορκιστή» του Γουίλιαμ Φρίντκιν του 1973 καθώς ο πατέρας του Μίλερ, Τζέισον Μίλερ, είχε παίξει τον πάτερ Κάρρας στην κλασική ταινία ψυχολογικού τρόμου. Γι’ αυτό το λόγο, ο δημιουργός των ταινιών Scream θεωρούσε πως ο Μίλερ μπορούσε να φέρει κάτι «αληθινό και συναισθηματικά πρωτότυπο» σε μια τέτοια ταινία, οπότε τους παρουσίασε την ιδέα μιας metaπροσέγγισης στους δαιμονισμούς με ουσιαστικά μια ταινία μέσα στην ταινία. Το φιλμ "The Exorcism" έχει κάνει στο εξωτερικό έως τώρα, εισπράξεις 7,2 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 2 στις 18.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) «The Garfield Movie – Γκάρφιλντ: Γάτος με πέταλα» O Garfield, ο παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια πρόκειται να ζήσει την πιο απίθανη περιπέτεια εκτός σπιτιού! Μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση με τον εξαφανισμένο εδώ και καιρό πατέρα του- έναν απεριποίητο γάτο του δρόμου με το όνομα Vic – ο Garfield και ο σκυλοφίλος του Odie αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την άνετη ζωή τους στο υπέροχο σπιτικό τους και να ακολουθήσουν τον Vic σε μια ξεκαρδιστική, ριψοκίνδυνη ληστεία. Σκηνοθεσία: Mark Dindal Σενάριο: Paul A. Kaplan & Mark Torgove and David Reynolds. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι φωνές των: Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham - Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ving Rhames, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Harvey Guillén, Brett Goldstein, Bowen Yang. Η ταινία είναι βασισμένη στους χαρακτήρες Garfield του Jim Davis. Διανομή από την FEELGOOD. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι: Κώστας Τερζάκης, Κωνσταντίνος Λάγκος, Βάσια Λακουμέντα, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Στεφανία Φιλιάδη, Σοφία Τσάκα, Κωνσταντίνος Ρεπάνης, Δημήτρης Σάρλος, Zoe Pre, NiVo (Νίκος Βουρλιώτης), Χρήστος Συριώτης, Βασίλης Μήλιος, Βασίλης Παπαστάθης, Γιάννης Υφαντής. Διάρκεια: 101 λεπτά. Η ταινία της Sony Pictures που σηματοδοτεί την επιστροφή του αγαπημένου τεμπελόγατου, στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις περίπου 220 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το boxofficemojo.com.