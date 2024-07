Από 11-7 και στην Πάτρα η περιπέτεια καταστροφής "Twisters"

Στο φιλμ «Twisters» που από την Πέμπτη 11-7 θα παίζεται και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε, πρωταγωνιστεί επίσης ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Άντονι Ράμος (Σε μια γειτονιά της Νέας Υόρκης) ως Χάβι, ο Μπράντον Περέα του "Ούτε καν", η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Μόρνα Τίρνι (Ένα όμορφο αγόρι), η Σάσα Λέιν (American Honey), ο Ντέιβιντ Κορενσγουέτ (επερχόμενο Superman: Legacy), ο Ντάριλ ΜακΚόρμακ (Peaky Blinders), η Κίρναν Σίπκα (Οι ανατριχιαστικές περιπέτειες της Σαμπρίνα) και ο Νικ Ντοντάνι (Άτυπος).

Ο Λι Άιζακ Τσανγκ σκηνοθετεί το σενάριο του Μαρκ Λ. Σμιθ, του υποψήφιου για Όσκαρ σεναριογράφου της "Επιστροφής", που είναι βασισμένο σε μία ιστορία του Τζόσεφ Κοζίνσκι (Λήθη).

Την παραγωγή υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Φρανκ Μάρσαλ (ταινίες Jurassic και Ιντιάνα Τζόουνς) και ο Πάτρικ Κρόουλι (ταινίες Jurassic και Χωρίς ταυτότητα). Επίσης οι Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τόμας Χέισλιπ και Άσλεϊ Τζέι Σάντμπεργκ είναι οι executive producers - εκτελεστικοί παραγωγοί.

Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Νταν Μίντελ (Επικίνδυνη Αποστολή 3, Star Trek, Star Wars: Η δύναμη ξυπνάει), σκηνογράφος ο Πάτρικ Σάλιβαν (Brightburn: Ζωντανή κόλαση, Twister), μοντέρ η Τέριλιν Α. Σρόπσαϊρ (Η γυναίκα βασιλιάς), ενδυματολόγος η Γιούνις Τζέρα Λι (Bottoms, How to Blow Up a Pipeline), και συνθέτης ο Μπέντζαμιν Γουόλφις (Blade Runner 2049, The Flash).