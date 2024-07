Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η σύζυγος του, Σίμπιλ Ζάγκαρς θα συμμετάσχουν στο Festival del Sole

Ο βραβευμένος με Όσκαρ, Robert Redford αναμένεται στις αρχές Αυγούστου να δώσει το παρών στο Φεστιβάλ του Ήλιου-Festival del Sole στους αμπελώνες της Βόρειας Καλιφόρνια.

Ο αγαπητός Αμερικανός σταρ ταινιών όπως «Οι Δύο Ληστές», «Το Κεντρί», «Τα Καλύτερα μας χρόνια» και «Πέρα από την Αφρική», θα παρακολουθήσει στις 4 Αυγούστου 2024 το event/προβολή του περιβαλλοντικού φιλμ “The Way of the Rain: Hope for Earth-A Symphony for our Planet”.

Πρόκειται για ένα έργο τέχνης, μία περφόρμανς, δημιούργημα της Γερμανικής καταγωγής, multimedia εικαστικής καλλιτέχνιδας Σίμπιλ Ζάγκαρς – Sibylle Szaggars Redford, συζύγου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ από το 2009.

Η εκδήλωση που θα συνδυαστεί & με γκαλά-δείπνο θα γίνει στο Green Music Center στο Sonoma State University στο Rohnert Park όπου τον τρέχοντα μήνα και τον Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί & άλλες εκδηλώσεις όπως η συναυλία των Beach Boys με τον Mike Love στις 28-8 και των Βρετανών UB40 στο πλαίσιο της «Red Red Wine Tour» τους στις 28-7-2024.

Όσον αφορά στην προβολή στις 4 Αυγούστου, με παρόντα τον πάντα γοητευτικό ηθοποιό, στα 87 του χρόνια σήμερα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, είναι καθορισμένη για τις 19.30 με τα εισιτήρια να κοστίζουν 25 έως 75 δολάρια.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ της 67χρονης καλλιτέχνιδας Σίμπιλ Ζάγκαρς, αποτυπώνει όπως έγραψε η εφημερίδα San Francisco Chronicle, την live performance στο Ντάλας τον Οκτώβριο του 2023 (στο Morton H. Meyerson Symphony Hall) σε αφήγηση του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με μουσική συνοδεία του Αμερικανού συνθέτη Tim Janis.

Στο περιοδικό People με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα για την αναγγελία πώλησης του εντυπωσιακού σπιτιού της Σίμπιλ Ζάγκαρς στο Σάντανς, στη Γιούτα με θέα την κορυφή Πρόβο και του Μount Timpanogos, προς 4 εκατ. δολάρια, τονίζεται πως η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια περνάει πλέον περισσότερο χρόνο στη Santa Fe στην πολιτεία Νέο Μεξικό όπου απ’ όσο γνωρίζουμε διαθέτει σπίτι από τη δεκαετία του ’80 ο Ρέντφορντ με μοναδική θέα στα βουνά Sangre del Cristo.

Mάλιστα στη Σάντα Φε είναι & ή έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει δημιουργήσει με την ονομασία Τhe Way of The Rain με σκοπό εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα & δράσεις γύρω από την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας γενικότερα.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ είναι αντιπρόεδρος στο Διοικητικό συμβούλιο. Το 2011 σε συνέντευξη του στο περιοδικό του AAPR, είχε πει για τη νέα σύζυγο του ότι είναι ένα εκπληκτικό, ιδιαίτερο πρόσωπο, ότι είναι Ευρωπαία, κάτι που του του αρέσει πολύ και πως του χάρισε μία νέα σελίδα στη ζωή του.

Η Ζάγκαρς είναι πανταχού παρούσα και ο φύλακας άγγελος του Ρέντφορντ. Ήταν μαζί του όταν απονεμήθηκε στον Ρέντφορντ το τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 2002, στο Φεστιβάλ της Βενετίας όταν ο Ρέντφορντ πήγε με την ταινία του «Ο Κανόνας της σιωπής» το 2012, στο Φεστιβάλ των Καννών όταν προβλήθηκε και εντυπωσίασε η ταινία με μοναδικό πρωταγωνιστή τον Ρέντφορντ «Αll is lost - Όλα Χάθηκαν» τον Μάιο του 2013. Επίσης ήταν αμέσριστη η συμπαράσταση της & όταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ τον Οκτώβριο του 2020 έχασε το γιο του, Τζέιμς, σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ σε ηλικία μόλις 58 ετών.