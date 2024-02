Η Τζένιφερ Λόπεζ κάνει μνεία στο φιλμ της “This Is Me...Now: A Love Story”, σε Στρέιζαντ και Ρέντφορντ

Μάλιστα για τις ανάγκες του “This Is Me...Now: A Love Story”, η 54χρονη Jennifer Lopez έκανε μνεία και στο θρυλικό ρομαντικό φιλμ με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το «The Way we were» .

"Είναι μία από τις αγαπημένες ταινίες και των δυο μας", ομολόγησε στο Entertainment Weekly. "Την είχαμε δει πριν από 20 χρόνια και την ξαναείδαμε αγκαλιά όταν ξανασμίξαμε την τελευταία φορά", είπε η Τζένιφερ Λόπεζ. Επίσης η υπέροχη αυτή ταινία που έχει τον ελληνικό τίτλο “Τα Καλύτερα μας χρόνια” ήταν και η αγαπημένη ταινία της μητέρας της Λόπεζ ενώ και η ίδια δηλώνει μεγάλη θαυμάστρια της Στρέιζαντ.

Με τον Ρέντφορντ η Λόπεζ είχε την τιμή να συνεργαστεί το 2003 στο κοινωνικό φιλμ "Αγεφύρωτες σχέσεις - An Unfinished life" σε σκηνοθεσία του Λάσε Χάλστρομ που στις αίθουσες είχε βγει το φθινόπωρο του 2005.

"Είναι μία ταινία, το The Way we were που σημαίνει πολλά για μένα, είναι special", τόνισε η Lopez, η οποία προσθέτει πως είναι λάτρης και των μιούζικαλ.

*Να προσθέσουμε πως στο «This Is Me...Now: A Love Story” η Τζένιφερ Λόπεζ δεν κάνει αναφορά μόνο στο “The Way We Were” του Σίντνει Πόλακ αλλά και σε ακόμα μία κλασική Χολιγουντιανή ταινία το “Singin' In the Rain – Τραγουδώντας στη βροχή» με τον Τζιν Κέλι του 1952. Η Λόπεζ εμφανίζεται με μία ομπρέλα να χορεύει στους δρόμους της New York City.

*Το «This Is Me...Now: A Love Story” παίζεται σε streaming αποκλειστικά στο Prime Video.