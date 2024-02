"Άγνωστοι Μεταξύ μας": Μία ταινία λυτρωτική, μελαγχολική και τόσο επίκαρη - Παίζεται σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε

Από τις ταινίες που όχι μόνο σε κερδίζουν αλλά το σημαντικότερο σε κάνουν να την σκέφτεσαι ώρες μετά και το επόμενο πρωί θα λέγαμε πως είναι το φιλμ «Άγνωστοι Μεταξύ Μας – All of Us Strangers» σε σενάριο και σκηνοθεσία του 50χρονου Βρετανού Άντριου Χέιγκ.

Τι αλήθεια παρουσιάζει αυτή η ταινία και σε κάνει στο τέλος υπό τους ήχους του πολύ συναισθηματικού χιτ των 80ς, "The Power of Love" των Frankie Goes to Hollywood, να μην θέλεις να σηκωθείς από την καρέκλα σου, να παραμένεις βουρκωμένος, έκπληκτος και συνάμα λυτρωμένος. Η συγκεκριμένη ταινία διανομής από την Feelgood που διεκδίκησε και έξι (6) Bafta, της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας, ανάμεσα τους και καλύτερης Βρετανικής ταινίας της χρονιάς, έχει για ήρωα της έναν μοναχικό 40άρη, τον Άνταμ (Άντριου Σκοτ) που γράφει σενάρια και μένει σε μία από τις πολυώροφες πολυκατοικίες που υπάρχουν στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ένας άλλος ένοικος από τους ελάχιστους της άδειας σχεδόν πολυκατοικίας, ο Χάρι θα χτυπήσει την πόρτα του Άνταμ ζητώντας αυθόρμητα, αδέξια και κρατώντας ένα μπουκάλι ουίσκι στο χέρι, να γνωριστούν και γιατί όχι να περάσουν τη νύχτα, με τον Άνταμ σκεπτικό και λίγο φοβισμένο να κλείνει εν τέλει την πόρτα.

Η συνέχεια ωστόσο θα είναι διαφορετική με τους δυο τους να γνωρίζονται, να σμίγουν ανθρώπινα, να βγάζουν τα εσώψυχα τους, να γίνονται ζευγάρι αναστατώνοντας την ζωή σύγχρονου «ερημίτη» της πόλης, του γοητευτικού και συγκρατημένου και γεμάτου ασίγαστο πάθος, Άνταμ. Και κάπου εκεί ο Άντριου Χέιγκ ανοίγει το σενάριο του που είναι βασισμένο σε νουβέλα και μας βάζει ακόμη βαθύτερα σε μία άλλη διάσταση, το ίδιο ενδιαφέρουσα όσο και φορτισμένη συναισθηματικά. Ο Άνταμ μ’ έναν…τρόπο στην ηλικία του σήμερα στα περίπου 45 επικοινωνεί με τους γονείς του που έχασε αδόκητα όταν αυτός ήταν μόλις 12 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το σεναριακό εύρημα αλήθεια, με τον Άνταμ σε μία διάσταση μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας να συνομιλεί με την μητέρα του (στο ρόλο η Claire Foy) και να της εκμυστηρεύεται όταν τον ρωτά αν έχει κοπέλα, πως είναι γκέι και στην ερώτηση της "και με την αρρώστια τι γίνεται" (εννοώντας τον παροξυσμό που είχε υπάρξει εκείνα τα χρόνια με την εμφάνιση του Aids), να απαντά πως τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα αλλά και πως και με το θέμα της αντιμετώπισης των γκέι επίσης η κατάσταση έχει βελτιωθεί.