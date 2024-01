Ο ηθοποιός Άντριου Σκοτ διέκοψε τον μονόλογο του Άμλετ όταν θεατής άνοιξε το λάπτοπ του

Ο Ιρλανδός στην καταγωγή ηθοποιός Άντριου Σκοτ διέκοψε όπως λέγεται, τον μονόλογο του Άμλετ όταν θεατής άνοιξε το λάπτοπ του για να στείλει email.

Ο βραβευμένος ηθοποιός Άντριου Σκοτ - Andrew Scott που τον Φεβρουάριο του 2024, που θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες θα τον δούμε στην τρυφερή ταινία του Andrew Haigh «Άγνωστοι μεταξύ μας – All of Us Strangers» όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Paul Mescal, τον Jamie Bell και την Claire Foy, αποκάλυψε ότι σταμάτησε το διάσημο μονόλογο του Άμλετ στο θέατρο Almeida του Λονδίνου, όταν ένας θεατής από το κοινό χρησιμοποίησε φορητό υπολογιστή για να στείλει email σε μία προφανώς ακατάλληλη στιγμή μη σεβόμενος τη δουλειά του ηθοποιού.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς (Josh Horowitz) ο 47χρονος Άντριου Σκοτ παραδέχτηκε ότι δεν υπήρχε «καμία περίπτωση» να συνεχίσει το μονόλογο κατά την θεατρική παράσταση του Άμλετ το 2017 για την οποία μάλιστα κέρδισε μια υποψηφιότητα για τα βραβεία Ολίβιε.

«Όταν έπαιζα τον Άμλετ, ένας τύπος έβγαλε το λάπτοπ του -όχι το τηλέφωνό του, το λάπτοπ του- ενώ ήμουν στη μέση του μονολόγου», είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο Άντριου Σκοτ έχει παίξει σε ταινίες όπως το Οσκαρικό «1917» του Σαμ Μέντες, το «Pride» το 2014 σε σκηνοθεσία του Μάθιου Γουόρκας που μάλιστα στην Πάτρα είχε προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη ενώ ευρύτερα δημοφιλής έγινε με τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά του BBC, «Sherlock» όπου υποδύθηκε τον Jim Moriarty. Με τον ρόλο αυτόν κέρδισε κι ένα βραβείο BAFTA, στην κατηγορία Television Award για καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο.

Το «Άγνωστοι μεταξύ μας – All of Us Strangers» είχε παιχθεί στις περασμένες Νύχτες Πρεμιέρας στο Ιντεάλ στην Αθήνα. Σύμφωνα με το στόρι, ο Άνταμ είναι ο μοναδικός ένοικος σε μια πολυκατοικία στην άκρη της πόλης. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Γιατί ένα βράδυ χτυπά την πόρτα του ένας γείτονας και σύντομα ένα ειδύλλιο ξεκινά ανάμεσά τους. Όμως στη ζωή του Άνταμ συμβαίνει κάτι παράξενο: με ένα μυστηριώδη τρόπο, αν και νεκροί εδώ και πολλά χρόνια, οι γονείς του εξακολουθούν να ζουν στο πατρικό του σπίτι και μάλιστα τον υποδέχονται εκεί.