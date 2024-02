"Άγνωστοι μεταξύ μας": Η υποψήφια για 6 BAFTA, ταινία στη 2η αίθουσα του Πάνθεον

“Μία μαρτυρία για τη δύναμη της αγάπης”, χαρακτήρισε το Total Film το φιλμ «Άγνωστοι μεταξύ μας – All of Us Strangers» σε σκηνοθεσία Άντριου Χέιγκ που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 15/2 στην Ελλάδα και θα προβάλλεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον στην Πάτρα.

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Κατηγορία: Δράμα, Φαντασίας.

Ώρες προβολής: 19.30 και 21.30.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Άντριου Σκοτ, Πολ Μεσκάλ, Τζέιμι Μπελ, Κλερ Φόι, Κάρτερ Τζον.

Σενάριο: Άντριου Χέιγκ

Χρονολογία Παραγωγής: 2023

Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο.

Διανομή από την Feelgood.

Μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Άνταμ (Άντριου Σκοτ) συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα, τον Χάρι (Πολ Μεσκάλ - Paul Mescal), και η καθημερινότητά του αλλάζει. Καθώς η σχέση μεταξύ τους εξελίσσεται, ο Adam κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του (τους υποδύονται οι Κλερ Φόι και Τζέιμι Μπελ), όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια.