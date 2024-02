Η ταινία "Περάσματα - Passages" βγαίνει 29/2 στις Ελληνικές αίθουσες

Στις 29 Φεβρουαρίου 2024 θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την The Film Group η ταινία με τίτλο «Περάσματα – Passages».

Έγραψαν για την ταινία

«Ωμό και δυνατό» - INDIEWIRE

«Μελέτη ενός ρομαντικού χάους» - GUARDIAN

«Ελκυστικό… Ένας τριπλός κόμπος πόθου και μπερδέματος» - SCREEN INTERNATIONAL

«Με εξαιρετικές ερμηνείες από τους 3 πρωταγωνιστές του, τα ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ είναι ταυτόχρονα τρυφερό και σκληρό, ένα ρομαντικό δράμα χωρίς νικητές» - EMPIRE MAGAZINE

«Η καλύτερη ταινία για τον χειρότερο άνθρωπο εκεί έξω» - ESQUIRE

«Μία έξυπνη, αισθησιακή, και σκληρά ειλικρινής τανία...» - TIME Magazine

«Ασυμβίβαστό και ειλικρινές...» - THE ATLANTIC

«Ένα ταραχώδες, εμφατικά αισθησιακό και εξοργιστικό ερωτικό τρίγωνο» - RogerEbert.com

«Αναπολογητικά σέξι» - ΤΗΕ AV CLUB

Το “Passages” είναι ένα Γαλλικής παραγωγής ρομαντικό & δραματικό φιλμ και προβλήθηκε στις Γαλλικές αίθουσες το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Ira Sachs έχει υπογράψει σκηνοθετικά σημαντικά ανεξάρτητα φιλμ όπως τα «Forty Shades of Blue» (2005), «Keep the Lights On» (2012), «Love Is Strange» (2014) και «Little Men» (2016) με τους Greg Kinnear και Jennifer Ehleπου είχε προβληθεί στα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα και του Βερολίνου.

Το φιλμ «Passages” αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.