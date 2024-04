Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε από 25-4 έως και την Μ.Τετάρτη 1-5-2024

Η σταρ Ζεντάγια του νέου «Dune» βρίσκεται μπλεγμένη σ’ ένα αθλητικό ερωτικό τρίγωνο στην καινούρια ταινία του 52χρονου Ιταλού σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο ("Να με Φωνάζεις με το Όνομά σου", "Bones and All").

Σενάριο: Cory Edwards, Giles New & Keiron Self.

Αίθουσα 3 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο και την Μ. Τρίτη & Μ. Τετάρτη (μεταγλωττισμένο)

"Η Μία και Εγώ: Η Ταινία - Mia and Me: The Hero of Centopia"

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων παραγωγής 2022, της Γερμανίας, της Αυστραλίας και του Βελγίου σε σκηνοθεσία Adam Gunn.

Σενάριο: Tess Meyer, Gerhard Hahn & Fin Edquist

Στη μεταγλωττισμένη κόπια στα ελληνικά δανείζουν τις φωνές τους οι: Αφροδίτη Αντωνάκη, Γεωργία Ιωαννίδου, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Βασίλης Παπαστάθης, Ακίνδυνος Γκίκας, Γιώργος Ματαράγκας.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Διανομή από την Neofilms.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Όταν η Μία επιστρέφει στο παλιό εξοχικό σπίτι της οικογένειας με τον παππού της, η πέτρα στο μαγικό της βραχιόλι φωτίζει ξαφνικά – ένα κάλεσμα για βοήθεια! Μέσω μιας αστραφτερής πύλης μεταφέρεται στον φανταστικό κόσμο των μονόκερων της Σεντοπίας. Εκεί συναντά τον μονόκερο Στόρμι και τον Ίκο, ένα ξωτικό από το Νησί Λώτους, το οποίο χρειάζεται απεγνωσμένα τη βοήθειά της. Ο Τόξορ, ένας αποκρουστικός κακός που μοιάζει με βατράχι, θέλει να κατακτήσει το νησί με μαύρη μαγεία.

Η Μία και οι φίλοι της πρέπει να συνασπιστούν και να ενώσουν τρία αρχαία μαγικά πετράδια για να νικήσουν τον Τόξορ. Η αναζήτηση των πετραδιών εξελίσσεται σε ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό οδικό ταξίδι όπου πετούν πάνω από επικίνδυνες θάλασσες, σκαρφαλώνουν βουνά πάνω σε μυστηριώδεις αιωρούμενες ατόλες και τρέχουν σε λεωφόρους ουράνιων τόξων. Η Μία θα μάθει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ηρωίδα. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν κρύβεται στην ικανότητα να νικήσεις έναν εχθρό, αλλά στο θάρρος να αντιμετωπίσεις αυτό τον εχθρό ως φίλο. Το σκοτάδι δεν θα θριαμβεύσει ποτέ όσο υπάρχουν η φιλία και η ελπίδα.

*H ταινία είναι βασισμένη στη μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, μια ουτοπική περιπέτεια γεμάτη μαγεία, ξωτικά και μονόκερους!

Η ταινία στο ξεκίνημα της, σε 49 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 2.023 εισιτήρια.