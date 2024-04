Η νέα ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο "Οι Αντίπαλοι" από 25-4 στις Ελληνικές αίθουσες

Η δημιουργική ομάδα του Γκουαντανίνο περιλαμβάνει τον διευθυντή φωτογραφίας Σαγιόμπου Μόκντιπρομ, τη σκηνογράφο Μερίσα Λομπάρντο, τον μοντέρ Μάρκο Κόστα, καθώς και τον σχεδιαστή κοστουμιών Τζόναθαν Άντερσον. Τη μουσική της ταινίας υπογράφουν οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA, Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος (Soul, Το κοινωνικό δίκτυο, Bones and All). Η ταινία του στούντιο της WarnerBros. Pictures, όπως προείπαμε, θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 25 Απριλίου 2024.

Ο Luca Guadagnino εκτός από το «I Am Love» (2009), κέρδισε τις εντυπώσεις και με το «A Bigger Splash» (2015), για να αποθεωθεί με το «Call Me by Your Name» (2017) που τη σεναριακή διασκευή του αισθησιακού μυθιστορήματος του Αντρέ Ασιμάν υπέγραψε ο σπουδαίος Τζέιμς Άιβορι.

Στην ταινία που γυρίστηκε στην γενέτειρα του Γκουαντανίνο, την Ιταλία είχαν παίξει οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ. Ακολούθησε το ριμέικ του Suspiria (2018) που παίχθηκε και στην Πάτρα στο Πάνθεον, χωρίς ωστόσο να πάρει τις καλύτερες των κριτικών ενώ πρόπερσι ο Γκουαντανίνο συνεργάστηκε & πάλι με τον Σαλαμέ στο ιδιαίτερο φιλμ με στοιχεία τρόμου και ρομαντισμού συνάμα, «Bones and All» (2022).