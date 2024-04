Ξεκίνημα 7.600 εισιτηρίων πανελλαδικά για το φιλμ τρόμου «Ο Πρώτος Οιωνός» - 4ο στις ΗΠΑ με 8,4 εκατ. δολάρια

Η περιπέτεια «Godzilla x Kong: The New Empire» με τους Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, κατέκτησε & πάλι την κορυφή του Αμερικάνικου box office με 31,7 εκατ. δολάρια παρά τη «γενναία» πτώση που είχε σε σχέση με το πρώτο γουικέντ της.

Τα «Άγρια Νερά - Something in the Water» της Χέιλι Ιστον Στριτ έκοψε σε 29 αίθουσες πανελλαδικά, 2.223 εισιτήρια (προβάλλεται και στην Πάτρα), ενώ το πολύ συμπαθές και συγκινητικό φιλμ, βασισμένο σε αληθινή ιστορία που εκτυλίχθηκε στη διάρκεια ενός περιπετειώδους αγώνα αντοχής στον Άγιο Δομήνικο, «Άρθουρ ο Βασιλιάς» (σε σκηνοθεσία του Σάιμον Κέλαν Τζόουνς), σε παραγωγή του Μαρκ Γουόλμπεργκ και με πρωταγωνιστή τον ίδιο και έναν χαριτωμένο σκυλάκο, προσέλκυσε σε 48 αίθουσες πανελλαδικά, 1.822 θεατές. Το φιλμ «Arthur the King» της Lionsgate, στις ΗΠΑ κοντεύει σε τρεισήμισι εβδομάδες προβολής τα 23 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Τέλος το εμβληματικό ντοκιμαντέρ «Stop Making Sense» του Τζόναθαν Ντέμι για τους Τalking Heads που θα παίζεται έως και την Τετάρτη 10/4 στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε, είδαν 374 σινεφιλόμουσοι σε 12 οθόνες ανά τη χώρα, όπως σημειώνει το flix.gr, ενώ έως και την Τετάρτη θα παίζεται & το κοινωνικό φιλμ της Αφροαμερικανίδας σκηνοθέτιδας Ava DuVernay, “Origin -Καταγωγή“, για το οποίο ακούσαμε θετικά σχόλια.