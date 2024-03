Πρίκουελ της "Προφητείας" του 1976 κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες στις 4 Απριλίου

To φιλμ ψυχολογικού τρόμου με τίτλο «Ο Πρώτος Οιωνός – The First Omen» σε σκηνοθεσία της Arkasha Stevenson θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 4 Απριλίου 2024 σε διανομή της Feelgood, ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής.

Όταν μια νεαρή Αμερικανίδα φτάνει στη Ρώμη για να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία της εκκλησίας, συναντά ένα σκοτάδι που την κάνει να αμφισβητήσει την ίδια της την πίστη και αποκαλύπτει μια τρομακτική συνωμοσία που ελπίζει να φέρει τη γέννηση του κακού.

Στην ταινία "Ο Πρώτος Οιωνός" που όπως διαβάσαμε, είναι πρίκουελ της επιτυχημένης ταινίας τρόμου του 1976 «Η Προφητεία» του Ρίτσαρντ Ντόνερ (έπαιζαν τότε ο Γκρέγκορι Πεκ και η Λι Ρέμικ), πρωταγωνιστούν οι Nell Tiger Free ("Servant"), Tawfeek Barhom ("Mary Magdalene"), Sonia Braga ("Kiss of the Spider Woman", «Μιλάγκρο η γη της σύγκρουσης»), Ralph Ineson ("The Northman") και ο Bill Nighy (υποψήφιος για Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για το φιλμ "Living"). Η ταινία σε σκηνοθεσία της Arkasha Stevenson από το Λος Άντζελες, βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο David Seltzer ("The Omen"), και ιστορία του Ben Jacoby ("Bleed").