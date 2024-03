Όσκαρ 2024: Χαρά για την εταιρεία Feelgood με τα 4 βραβεία του “Poor Things”

Όσο για την τελευταία ταινία του Ιάπωνα auteur Hayao Miyazaki «Το Αγόρι και ο Ερωδιός» (The Boy and the Heron) η οποία συγκινεί το κοινό όλων των ηλικιών που συνεχίζει να την απολαμβάνει στις κινηματογραφικές αίθουσες, όπως ήταν αναμενόμενο, απέσπασε το Oscar καλύτερης ταινίας animation, γεμίζοντάς μας ελπίδα πως δεν θα είναι τελικά η τελευταία ταινία του μεγάλου εικονοκλάστη δημιουργού που ενορχηστρώνει μοναδικά συναίσθημα και φαντασία, αναφέρει η ανακοίνωση της Feelgood.

Μια πολύ καλή κινηματογραφική χρονιά επισφραγίστηκε στις 10/3 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο "And the Oscar goes to…" έχει ήδη ξεκινήσει.