Η μουσική ταινία «Stop Making Sense» για το γκρουπ Talking Heads από 4-4 στις Ελληνικές αίθουσες και στην Πάτρα

Πέρυσι είχαμε διαβάσει πως oι Talking Heads επανενώθηκαν.

Ένα φιλμ που αποτελεί μία έξοχη ευκαιρία να θυμηθούν οι παλαιότεροι & να ανακαλύψουν οι νεότεροι σε ηλικία θεατές τους εκπληκτικούς Talking Heads.

Όπως διαβάσαμε στην Wikipedia, 3 από τα τραγούδια τους, ("Psycho Killer", "Life During Wartime", και "Once in a Lifetime") συμπεριλήφθηκαν στο Rock and Roll Hall of Fame, στα 500 Τραγούδια που διαμόρφωσαν και επηρέασαν το Rock and Roll.