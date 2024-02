Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 15 έως και 21 Φεβρουαρίου 2024

Τέσσερις είναι οι καινούριες ταινίες, το φιλμ φαντασίας "Madame Web" με την Ντακότα Τζόνσον, το βιογραφικό "Bob Marley: One Love", η κωμωδία "Γαμήλια Καταστροφή" και το τρυφερό "Άγνωστοι Μεταξύ Μας"

Το πρόγραμμα προβολών στις 8 αίθουσες των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 15 έως και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 είναι το εξής: Αίθουσα 6 στις 20.10 και στις 22.30 καθημερινά "Bob Marley: One Love" Πρόκειται για αμερικανικής παραγωγής 2024 βιογραφική, δραματική ταινία σε σκηνοθεσία του Reinaldo Marcus Green, ο οποίος & έγραψε το σενάριο μαζί με τους Terence Winter, Frank E. Flowers και Zach Baylin, από μια ιστορία των Winter and Flowers. Αφορά στον θρυλικό Τζαμαϊκανό τραγουδιστή, συνθέτης, κιθαρίστα και ακτιβιστή, ο οποίος δικαίως θεωρείται από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ρέγκε μουσικής όλων των εποχών. Ο Μπομπ Μάρλει είχε γεννηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 1945, στην Τζαμάικα και πέθανε στις 11 Μαΐου 1981, στα 36 του μόλις χρόνια στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ένας ύμνος στη ζωή και τη μουσική του Μπομπ Μάρλεϊ, ενός ειδώλου που ενέπνευσε γενεές με το μήνυμα αγάπης και ενότητας που πρέσβευε. Πρωταγωνιστούν: Κίνγκσλεϊ Μπεν-Αντίρ, Λασάνα Λιντς, Τζέιμς Νόρτον. Διανομή από την Feelgood. Ο Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν είναι ο σκηνοθέτης της Oσκαρικής ταινίας "Η Μέθοδος των Γουίλιαμς" με τον Γουίλ Σμιθ. Τον Μπομπ Μάρλει ενσαρκώνει ο ταλαντούχος ηθοποιός Κίνγκσλι Μπεν-Αντίρ. Διάρκεια: 104 λεπτά.

Aίθουσα 4 στις 18.00, στις 20.30 και στις 23.00 καθημερινά «Madame Web» Περιπέτεια Φαντασίας Αμερικανικής παραγωγής 2024 Διάρκεια: 116 λεπτά. Σκηνοθεσία: Σι Τζέι Κλάρκσον. Πρωταγωνιστούν οι: Ντακότα Τζόνσον, Σίντνεϊ Σουίνι, Ταχάρ Ραχίμ, Έμα Ρόμπερτς. Η Κασάντρα Γουέμπ, μιας διασώστρια με ικανότητες μέντιουμ δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση με τρεις νεαρές κοπέλες. Μαζί προορίζονται για ένα δυναμικό μέλλον, αν καταφέρουν να επιβιώσουν το θανατηφόρο παρόν. Πρόκειται για τη νέα περιπέτεια της Marvel που ντεμπουτάρει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις ΗΠΑ. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 2 στις 20.00 και στις 22.15 καθημερινά "Άγνωστοι Μεταξύ Μας - All of Us Strangers" Δραματική ταινία συμπαραγωγής Hνωμένου Βασιλειίου & ΗΠΑ σε σκηνοθεσία Άντριου Χέιγκ ("45 Χρόνια", "Weekend"). Διάρκεια: 105 λεπτά. Πρωταγωνιστούν οι: Άντριου Σκοτ, Πολ Μεσκάλ, Κλερ Φόι, Τζέιμι Μπελ. Μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Άνταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα, τον Χάρι, και η καθημερινότητά του αλλάζει. Καθώς η σχέση μεταξύ τους εξελίσσεται, ο Άνταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας. Ο Άντριου Σκοτ προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα – Golden Globe α΄ανδρικού ρόλου σε δράμα. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 7 στις 20.40 και στις 22.50 καθημερινά "Γαμήλια Καταστροφή - Beautiful Wedding" Κωμωδία Aμερικανικής παραγωγής 2024 σε σκηνοθεσία: Ρότζερ Κιμπλ - Roger Kumble. Διάρκεια 100 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Πρωταγωνιστούν οι: Βιρτζίνια Γκάρντνερ, Ντίλαν Σπράους, Στίβεν Μπάουερ. Η Άμπι και ο Τράβις ξυπνούν μετά από μια τρελή νύχτα στο Βέγκας ως νεόνυμφοι. Με τους καλύτερους φίλους τους και τα εξαψήφια κέρδη της Άμπι στο πόκερ, ταξιδεύουν στο Μεξικό, όπου μπορούν να απολαύσουν έναν άγριο, πλούσιο μήνα του μέλιτος. Στο εξωτερικό η ταινία διανέμεται από την Voltage Pictures.

Αίθουσα 5 στις 17.30 μόνο το σαββατοκύριακο, και στις 19.50 και 22.00 καθημερινά "Λατρεύω να σε Μισώ - Anyone but You" Αισθηματική ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2023 Διάρκεια: 103 λεπτά. Σκηνοθεσία: Γουίλ Γκλακ Πρωταγωνιστούν οι: Σίντνεϊ Σουίνι, Γκλεν Πάουελ, Nτέρμοτ Μαλρόνεϊ, Bryan Brown, Rachel Griffiths, κ.α. ΣΥΝΟΨΗ Η Μπέα και ο Μπεν μοιάζουν να είναι το ιδανικό ζευγάρι, αλλά μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο ραντεβού κάτι συμβαίνει και η καυτή μεταξύ τους έλξη τους παγώνει. Συμπτωματικά, βρίσκονται και οι δύο καλεσμένοι σε ένα γάμο στη μακρινή Αυστραλία και αποφασίζουν να υποδυθούν το ζευγάρι. Η κομεντί «Λατρεύω να σε μισώ - Anyone But You, με τον γοητευτικό Glen Powell που τον είδαμε στο «Top Gun Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ, με μικρό σχετικά κόστος παραγωγής, έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία και σε 8 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει παγκοσμίως τα 170,4 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας ήρθε 1η στο box office το 4ήμερο 8-11/2 με 13.131 εισιτήρια πανελλαδικά. Διανομή: Feelgood Entertainment.

Aίθουσα 8 στις 18.40 και στις 21.30 καθημερινά "Poor Things" Iδιαίτερη και τολμηρή ρομαντική κομεντί σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου και βραβευμένου δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου - Yorgos Lanthimos. Σενάριο: Tony McNamara & Alasdair Gray Παίζουν οι ηθοποιοί: Emma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Willem Dafoe, Κάθριν Χάντερ, κ.α. Διάρκεια: 141 λεπτά. Η ταινία γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία πέρα από την καλλιτεχνική & μέχρι στιγμής έχει κόψει πανελλαδικά σε 7 εβδομάδες προβολής 381.419 εισιτήρια σύμφωνα με τον πίνακα του flix.gr. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 82 εκατ. δολάρια. Χρονολογία παραγωγής: 2023 Χώρα παραγωγής: ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ & ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον δημιουργό Γιώργο Λάνθιμο του «Κυνόδοντα», του «Αστακού» και της Οσκαρικής «Ευνοούμενης» και σε παραγωγή της ηθοποιού Emma Stone, έρχεται η απίστευτη ιστορία και η φανταστική εξέλιξη της Bella Baxter (στο ρόλο η βραβευμένη με Όσκαρ για το "La la land", Emma Stone), μιας νεαρής γυναίκας που ανασταίνεται χάρη στον ιδιοφυή και αντισυμβατικό επιστήμονα Δρ. Godwin Baxter (Willem Dafoe). Υπό την προστασία του Baxter, η Bella ανυπομονεί να μάθει. Διψασμένη από την εμπειρία που στερείται, η Bella το σκάει με τον Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), έναν ικανό και με χαλαρή ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης σε όλες τις ηπείρους. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Bella αποφασιστικά επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία είναι υποψήφια για 11 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία & σκηνοθεσία για τον Γ. Λάνθιμο. Κέρδισε & 2 Χρυσές Σφαίρες, καλύτερης ταινίας στην κατηγορία κωμωδία - μιούζικαλ και καλύτερης α' γυναικείας ερμηνείας για την Έμμα Στόουν στην ίδια κατηγορία, η οποία κατέκτησε & το βραβείο Critics Choice.

Αίθουσα 3 στις 18.30 καθημερινά πλην Δευτέρας "Τα Παιδιά του Χειμώνα - The Holdovers" Υπέροχη, γλυκόπικρη και κάπως μελαγχολική ταινία του Ελληνοαμερικανού με καταγωγή από το Αίγιο, σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, ο οποίος είχε ξεκινήσει την πορεία του το 1996 από το Φεστιβάλ του Σάντανς με την ταινία «Πολίτης Ρουθ». Τα Χριστούγεννα του 1970, ένας δύστροπος καθηγητής φιλολογίας ενός πρωτοκλασάτου κολεγίου (στο ρόλο ο Πολ Τζιαμάτι) είναι αναγκασμένος να περάσει τις γιορτές στο έρημο σχολείο, παρέα με την Αφροαμερικάνα μαγείρισσά του και έναν ατίθασο έφηβο. Πέντε Οσκαρικές υποψηφιότητες, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και δύο Χρυσές Σφαίρες ερμηνείας για μια συνταγογραφημένη, αλλά υποδειγματικά εκτελεσμένη δραμεντί, με συγκινητικό άρωμα ανεξάρτητου σινεμά των 70s, όπως έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα. Κατά την άποψη μας, ίσως είναι και η καλύτερη ταινία του Αλεξάντερ Πέιν μέχρι σήμερα. Παίζουν οι Πολ Τζιαμάτι, Ντόμινικ Σέσα και η επίσης θαυμάσια Ντα'Βάιν Τζόι Ράντολφ. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 133 λεπτά. Στη χώρα μας η όμορφη αυτή ταινία έχει κόψει σε 3 εβδομάδες προβολής, 54.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 37,9 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 21.15 καθημερινά πλην Δευτέρας "Το Αγόρι και ο Ερωδιός" Ταινία ανιμέισον Ιαπωνικής παραγωγής 2023 σε σκηνοθεσία: Χαγιάο Μιγιαζάκι. Διάρκεια: 124 λεπτά. Ένα νεαρό αγόρι, ο Μάχιτο, που του λείπει αφόρητα η νεκρή μητέρα του, επιχειρεί να διεισδύσει σε έναν κόσμο όπου ζωντανοί και νεκροί μοιάζει να συνυπάρχουν. Σε εκείνον τον κόσμο ο θάνατος τελειώνει και η ζωή βρίσκει μια νέα αρχή. Animation δημιουργία του σπουδαίου Ιάπωνα σκηνοθέτη Χαγιάο Μιγιαζάκι βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα που είναι υποψήφιο & για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Η καινούρια δημιουργία του αγαπημένου των σινεφίλ, Χαγιάο Μιγιαζάκι ("Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων", "Το Κινούμενο Κάστρο") αποτελεί μία ακόμα εξαιρετική προσθήκη στη φιλμογραφία του. Η δράση περιστρέφεται γύρω από ένα αγόρι που αναζητά τη μητέρα του σε έναν κόσμο όπου συνυπάρχουν νεκρά και ζωντανά όντα. Εκεί η έννοια της ύπαρξης αποκτά νέα σημασία και ο ήρωας ετοιμάζει να βιώσει μια πρωτόγνωρη περιπέτεια. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία στο εξωτερικό με τις διεθνείς εισπράξεις ήδη να φτάνουν τα 166,6 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής, το συγκεκριμένο φιλμ έχει κόψει πανελλαδικά, 16.613 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 20.20 καθημερινά "Ο Μελισσοκόμος -The Beekeeper" Περιπέτεια δράσης παραγωγής ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου 2024. Διάρκεια: 105 λεπτά. Σκηνοθεσία: David Ayer. Πρωταγωνιστούν οι: Τζέισον Στέιθαμ, Μίνι Ντράιβερ, Τζέρεμι Άιρονς. Η βίαιη εκστρατεία εκδίκησης ενός άνδρα αποκτά εθνικές διαστάσεις όταν αποκαλύπτεται ότι είναι πρώην πράκτορας μίας πανίσχυρης και μυστικής οργάνωσης, γνωστής ως «Οι Μελισσοκόμοι». Διανομή από την The Film Group. Το φιλμ σε 5 εβδομάδες προβολής στις Ελληνικές αίθουσες έχει κόψει 82.700 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 134,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 22.40 καθημερινά "Ferrari" Σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν. Η ταινία είναι βασισμένη στη βιογραφία του 1991, «Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine», του Μπροκ Γέιτς. Το 1957 και ένα χρόνο μετά το θάνατο του γιου του, ο Έντζο Φεράρι βρίσκεται μπροστά σε οικογενειακό και επαγγελματικό αδιέξοδο. Απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τη γυναίκα του, δυσκολεύεται να κρατήσει το μεγάλο μυστικό που γνωρίζει μόνον η ερωμένη του και η αγωνιστική ομάδα της εταιρείας του πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το απαιτητικό ράλι των Χιλίων Μιλίων. Παίζουν οι Άνταμ Ντράιβερ, Σάιλιν Γούντλι και η βραβευμένη με Όσκαρ, Πενέλοπε Κρουζ. Ταινία που ενθουσιάζει όπως γράφτηκε, ιδίως τους φαν της Formula 1. Η ταινία «Ferrari», σε 3 εβδομάδες προβολής έχει κόψει στη χώρα μας 34.000 εισιτήρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 38,5 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το boxofficemojo. Διανομή από την The Film Group. Διάρκεια: 130 λεπτά.

Αίθουσα 7 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Wonka - Γουόνκα" Ο 27χρονος σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ φαντασίας σε σκηνοθεσία Πολ Κινγκ, ο οποίος & συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Simon Farnaby. Ο φαντασμαγορικός κόσμος του δημοφιλούς βιβλίου "Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας" του Ρόαλντ Νταλ που είχαμε χαρεί στη μεγάλη οθόνη με τον Τζόνι Ντεπ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει για να γνωρίσει το κοινό, αυτήν τη φορά, το μύθο πίσω από τον παθιασμένο εφευρέτη, μάγο και ιδιόρρυθμο σοκολατοποιό Γουίλι Γουόνκα. Τον κεντρικό ρόλο κρατά ο σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ (Να με Φωνάζεις με τ’ όνομα σου), ο οποίος ενσαρκώνει το νεαρό Γουόνκα καθώς προσπαθεί να τα καταφέρει στο κέντρο του κόσμου της σοκολατοποιίας. Παρά το γεγονός πως έχει στην τσέπη του μονάχα λίγα κέρματα, το καπέλο του είναι γεμάτο όνειρα, όπως εκείνο να ανοίξει μια μέρα το δικό του μαγαζί με σοκολάτες. Για να τα καταφέρει περπατά ένα δύσβατο μονοπάτι γεμάτο εμπόδια, όπως ο εξαναγκασμός του να εργαστεί σα σκλάβος σε πλυσταριό, με τον Γουόνκα ωστόσο να παραμένει απτόητος και αποφασισμένος να τα καταφέρει. Τη σκηνοθεσία κρατά ο έμπειρος Πολ Κινγκ ("Πάντινγκτον"), ενώ πλάι στον Σαλαμέ παίζουν οι Ολίβια Κόλμαν, Χιού Γκραντ και Σάλι Χόκινς. Διάρκεια: 113 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. H ταινία παγκοσμίως έχει κάνει εισπράξεις 588,1 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με το boxofficemojo.

Αίθουσα 6 στις 17.45 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Migration - Ένα Ταξίδι για πάπιες" Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ. H Illumination, το στούντιο που μας χάρισε παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «Εγώ, ο Απαισιότατος», «Minions», «Τραγούδα!» και «Μπάτε σκύλοι αλέστε», μας προσκαλεί τώρα να πετάξουμε στο άγνωστο και να απολαύσουμε ένα ξεκαρδιστικό και γεμάτο περιπέτεια «Ένα Ταξίδι για Πάπιες». Μία οικογένεια από πρασινοκέφαλες πάπιες έχει βαλτώσει και ενώ ο μπαμπάς Μακ χαίρεται που έχει την οικογένεια του ασφαλή και κολλημένη για πάντα σε μία λίμνη της Νέας Αγγλίας, η μαμά Παμ λαχταράει να ταράξει τα νερά και να δείξει στα παιδιά της – τον έφηβο γιο Νταξ και τη μικρότερη κόρη Γκουέν- τον κόσμο ολόκληρο. Όταν μία οικογένεια από αποδημητικές πάπιες αποβιβάζεται στη λίμνη τους με συναρπαστικές ιστορίες από μέρη μακρινά, η Παμ πείθει τον Μακ να φύγουν για ένα οικογενειακό ταξίδι με προορισμό την τροπική Τζαμάικα και ενδιάμεση στάση τη Νέα Υόρκη. Καθώς η οικογένεια φτάνει στον Νότο για τον χειμώνα, τα σχέδια τους ανατρέπονται. Η εμπειρία θα τους εμπνεύσει να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοιχτούν σε νέες φιλίες, να καταφέρουν πολλά περισσότερα από αυτά που φαντάζονταν και να μάθουν απρόσμενα πράγματα ο ένας για τον άλλον και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται οι: Φοίβος Ριμένας, Στεφανία Φιλιάδη, Μάριος Χρυσομάλλης, Δανάη Νικολάτου, Χάρης Γρηγορόπουλος, Άγγελος Λιάγκος, Λίλα Μουτσοπούλου, Βίνα Παπαδοπούλου, Πέγκυ Μανωλά, Θάνος Λέκκας, Μάγκυ Χαραλαμπίδου, Κωνσταντίνος Ρεπάνης. Διάρκεια: 82 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Παγκοσμίως η ταινία έχει κάνει εισπράξεις 235,8 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 3 στις 16.30 μόνο το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) «Τρεις Κλέφτες και Ένα Λιοντάρι - Three Robbers and a Lion» Σε σκηνοθεσία του Ράσμους Α. Σίβερτσεν Νορβηγικό animation φιλμ για όλη την οικογένεια. Σενάριο: Thorbjørn Egner, Karsten Fullu & Ingrid Haukelidsæter. Στη μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια δανείζουν τις φωνές τους οι ηθοποιοί: Δανάη Τσούμου, Πέτρος Δαμουλής, Κωνσταντίνος Λάγκος, Αλεξάνδρα Λέρτα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Κωνσταντίνος Νάνος, Τάνια Παλαιολόγου, Τίμος Παπαευθυμίου, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Βασίλης Παπαστάθης, Χρήστος Θάνος, Άγγελος Λιάγκος, Θάνος Λέκκας Διάρκεια: 80 λεπτά. Χρονολογία παραγωγής: 2022 Διανομή από την Τanweer. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλοι θα ζούσαν ειρηνικά στο ειδυλλιακό Κάρδαμο αν δεν υπήρχαν οι τρεις ταραξίες, Κάσπερ, Τζέσπερ και Τζόναθαν που όλο κόβουν βόλτες. Το χάος κυβερνάει τις ζωές τους και το σπίτι τους. Συγκατοικούν με ένα λιοντάρι και χρειάζονται άμεσα μία οικονόμο, οπότε καταστρώνουν ένα σχέδιο απαγωγής της κυρίας Σοφίας που φημίζεται για τη νοικοκυροσύνη της. Όμως, οι διοικητικές της δεξιότητες είναι ακόμα πιο σπουδαίες από τις οικοκυρικές της: Διαφεντεύει τους κλέφτες και τους βάζει να κάνουν τις δουλειές οι ίδιοι. Σιγά σιγά, οι τρεις τους αντιλαμβάνονται ότι έχουν πέσει στην παγίδα της. Η μόνη λύση είναι να ξεφορτωθούν την κυρία Σοφία επιστρέφοντας της πίσω στην πόλη. Μετά από μία έφοδο, καταλήγουν στη φυλακή, αλλά όταν η πόλη κινδυνεύει, οι ληστές έχουν μία ακόμα ευκαιρία να αποδείξουν ότι η γενναιότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά! *H ταινία είναι βασισμένη σε δημοφιλές νορβηγικό παιδικό βιβλίο & χαρακτηρίζεται ως μία αισιόδοξη και διασκεδαστική ιστορία για τη μεταμορφωτική δύναμη της καλοσύνης και της αγάπης.

Αίθουσα 2 στις 16.00 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Γάτες στο Μουσείο - Cats in the Museum" Φιλμ ανιμέισον Ρωσικής παραγωγής 2023. Διάρκεια: 83 λεπτά. Ο γάτος Βίνσεντ και ο ποντικός φίλος του Μορίς βρίσκουν καταφύγιο στο μουσείο Ερμιτάζ. Ο πρώτος γίνεται μέλος της εκλεκτής γατο-ομάδας που προστατεύει τα έργα τέχνης, αλλά ο δεύτερος είναι αποφασισμένος να δοκιμάσει πόσο… νόστιμη είναι η κλασική ζωγραφική. Σκηνοθεσία: Βασίλι Ροβένσκι. Η ταινία σε 3 εβδομάδες προβολής έχει κόψει πανελλαδικά, 25.500 εισιτήρια. Διανομή από Rosebud21.