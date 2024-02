Οι Αμερικανοί σκηνοθέτες βράβευσαν τον Κρίστοφερ Νόλαν του «Οπενχάιμερ»

Πιο κοντά στο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας είναι πλέον ο 53χρονος Κρίστοφερ Νόλαν μετά και την κατάκτηση του εξέχουσας σημασίας βραβείου του Σωματείου Αμερικάνων Σκηνοθετών – Directors Guild of America, στην απονομή που έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο 10/2 με παρουσιαστή τον σκηνοθέτη Judd Apatow στο Beverly Hilton Hotel.

«Είναι μια ξεχωριστή βράβευση αυτή, γιατί κανείς δεν την κατακτά μόνος του. Ευχαριστώ τους ηθοποιούς της ταινίας, το συνεργείο και τη σύζυγό μου, Έμα, που είναι η κορυφαία παραγωγός όλων των ταινιών μου και πρωταγωνιστικός γονιός των τεσσάρων παιδιών μας», ανέφερε ο Βρετανός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν ενώ παρών ήταν και ο πρωταγωνιστής του «Οπενχάιμερ» και υποψήφιος στα Όσκαρ, Κίλιαν Μέρφι.

«Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και δεν υπάρχει άλλο μέρος στον κόσμο που θα ήθελα να βρίσκομαι. Νιώθω πολύ τυχερός που είμαι εδώ και με αναγνωρίζουν οι συνάδελφοί μου», είπε μεταξύ άλλων ο Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν (με καταγωγή από το Αίγιο), δημιουργός του φιλμ «Τα Παιδιά του Χειμώνα - The Holdovers» (προβάλλεται στη Βέσο Μάρε και στη 2η αίθουσα του Πάνθεον), ο οποίος & ήταν ένας εκ των υποψηφίων σκηνοθετών για το βραβείο της Ένωσης. Ο Πέιν ωστόσο δεν μπόρεσε να είναι υποψήφιος και στα Όσκαρ.

Όπως διαβάσαμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ο ηθοποιός Τζόνα Χιλ παρουσίασε τον σπουδαίο Μάρτιν Σκορσέζε, με τον οποίο συνεργάστηκαν στο φιλμ του 2014, «Ο Λύκος της Wall Street», λέγοντας ότι «η συνεργασία μας ήταν η σπουδαιότερη στιγμή στην καριέρα μου», ενώ, από την πλευρά του, ο Μάρτιν Σκορσέζε ευχαρίστησε την κόρη του, Φρανσέσκα, αστειευόμενος ότι αυτή ευθύνεται για τα βίντεο στο TikTok στα οποία εμφανίζεται ο διακεκριμένος σκηνοθέτης, δημιουργός του πολύ αξιόλογου φετινού φιλμ «Killers of the Flower Moon». «Ευχαριστώ και την Ένωση για τις 13 υποψηφιότητες που μου έχει δώσει», πρόσθεσε ο θρύλος Σκορσέζε.

Την επίσης υποψήφια για το βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών που ωστόσο έμεινε εκτός της Οσκαρικής πεντάδας των καλύτερων σκηνοθετών, Γκρέτα Γκέργουιγκ παρουσίασε ο πρωταγωνιστής της «Barbie», Ράιαν Γκόσλινγκ. «Είχα την τιμή να παρουσιάσω την Γκρέτα σε αρκετά βραβεία έως τώρα, αλλά ξέρω ότι αυτό εδώ έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνη», είπε ο Γκόσλινγκ πριν η σκηνοθέτρια της «Barbie» ανέβει στη σκηνή για να μιλήσει για τους συνυποψηφίους της. «Κάθε σκηνοθέτης που έχει εδώ υποψηφιότητα σήμερα έχει φτιάξει ταινίες που με έχουν παρακινήσει να φτιάξω κι εγώ ταινίες και γενικώς οτιδήποτε. Η παρέα στην οποία βρίσκομαι είναι η παρέα των ηρώων μου», είπε δακρυσμένη από συγκίνηση η Γκέργουιγκ.

Στην κατηγορία των πρωτοεμφανιζόμενων, το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών κέρδισε η Σελίν Σονγκ για τις «Περασμένες Ζωές», φιλμ που διεκδικεί 2 Όσκαρ, το ένα εκ των οποίων για την Καλύτερη Ταινία.

Στη λίστα που ακολουθεί από το flix.gr, δείτε αναλυτικά τα φετινά βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών:

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Μεγάλου Μήκους Ταινία: Κρίστοφερ Νόλαν για το «Οπενχάιμερ»

Βραβείο Μάικλ Άπτεντ για Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Πρώτη Μεγάλου Μήκους Ταινία: Σελίν Σονγκ για το «Περασμένες Ζωές»

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Δραματική Σειρά: Πίτερ Χόαρ για το επεισόδιο «Long, Long Time» από το «The Last of Us»

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Κωμική Σειρά: Κρίστοφερ Στόρερ για το επεισόδιο «Fishes» του «The Bear»

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Σάρα Αντίνα Σμιθ για το επεισόδιο «Her and Him» του «Lessons in Chemistry»

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Σόου/Talk Show/Ειδήσεις/Αθλητικά: Μάικλ Μαντσίνι και Λιζ Πάτρικ για το «Saturday Night Live» (το επεισόδιο με τον Πέδρο Πασκάλ και τους Coldplay)

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Σόου/Talk Show/Ειδήσεις/Αθλητικά - Specials: Πολ Μίλερ για το «Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love» του NBC

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Ριάλιτι: Νιχαρίκα Ντεσάι για το «Rainn Wilson and the Geography of Bliss»

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Παιδικό Πρόγραμμα: Εϊμι Σατζ για το «Stand Up & Shout: Songs From a Philly High School» του HBOMax

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Διαφήμιση: Κιμ Γκέριγκ για το «Run this Town» (Apple Music) και «The Travelers» (Expedia – Wieden & Kennedy)

Σκηνοθετικό Επίτευγμα σε Ντοκιμαντέρ: Μστισλαβ Τσένορφ για το «20 Days in Mariupol».

*Οι φωτ. είναι με credit Getty Images από την ανάρτηση του flix.gr.